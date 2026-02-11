Folosirea de parole slabe sau reutilizarea acestora, bucuria hackerilor

Un obicei aparent banal continuă să pună în pericol conturile online a milioane de oameni: folosirea unor parole slabe sau reutilizarea aceleiași parole pentru mai multe platforme. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că această practică, deși comodă, este una dintre cele mai frecvente cauze ale breșelor de securitate, relatează Express.

Deși atacurile informatice devin tot mai sofisticate, infractorii digitali nu trebuie întotdeauna să recurgă la metode complexe. În multe cazuri, accesul la conturi se face prin tehnici simple, precum testarea unor combinații de parole uzuale sau folosirea datelor deja expuse în breșe anterioare.

Deși mulți utilizatori știu că parolele lor nu sunt tocmai greu de ghicit, realitatea arată că un sentiment fals de siguranță continuă să îi expună la riscuri serioase în mediul online. Specialiștii avertizează de ani buni că folosirea aceleiași parole pentru mai multe conturi este o practică periculoasă.

Cu toate acestea, gestionarea unui număr mare de parole diferite poate deveni frustrantă. În încercarea de a părea mai precauți, unii utilizatori aleg să modifice doar un singur caracter dintr-o parolă existentă, convinși că astfel își sporesc protecția. Experții atrag însă atenția că această metodă oferă o securitate iluzorie și nu reduce semnificativ riscul de compromitere a conturilor.

Datele unui studiu recent realizat de compania de tehnologie NordPass confirmă amploarea fenomenului: 60% dintre internauții admit că folosesc aceleași parole pentru mai multe platforme online, o practică ce le poate transforma conturile într-o țintă ușoară pentru atacatori.

Atunci când sunt obligați să își schimbe parola în urma unui atac cibernetic sau a actualizării setărilor de securitate, mulți utilizatori aleg varianta rapidă: adaugă o cifră ori o literă la combinația veche și consideră problema rezolvată.

La prima vedere, gestul pare suficient pentru a întări protecția contului. În realitate, specialiștii avertizează că tocmai aceste ajustări minore sunt pe placul infractorilor informatici. Potrivit NordPass, hackerii profită de tiparele previzibile și de modificările superficiale ale datelor de autentificare.

Karolis Arbaciauskas, șeful de produs la NordPass, atrage atenția că aproape trei din cinci utilizatori recurg la acest obicei riscant. El mai spune că se creează un efect de domino al vulnerabilității, iar dacă dacă o singură parolă este compromisă, întreaga viață digitală poate deveni accesibilă hacjerilor.

„Acest obicei riscant, care afectează aproape trei din cinci utilizatori, creează un efect de domino al vulnerabilității, în care o singură parolă compromisă poate debloca o întreagă viață digitală”, a declarat reprezentantul NordPass.

Consecințele unei astfel de neglijențe pot fi serioase, de la furtul de informații personale până la golirea conturilor bancare și vin la pachet cu stres și incertitudine pentru victime.

Mai jos vă arătăm câteva dintre cele mai proaste exemple pe care ar trebui să le eviți cu orice preț pentru a te proteja de infractorii cibernetici:

Password1: Adăugarea unui „1” la „Password” e o modificare prea simplă; rămâne ușor de ghicit pentru hackeri.

qwerty → qwerty123: Adăugarea cifrelor „123” este un tipar foarte comun și previzibil.

administrator → Administrator: Schimbarea unei litere mici în majusculă nu adaugă securitate reală; parola rămâne vulnerabilă.

Password → Password. Adăugarea unui punct este insuficientă; parolele simple rămân ușor de spart.

Specialistul în securitate cibernetică recomandă, de asemenea, parole cât mai lungi și mai complexe, formate dintr-un amestec de litere mari și mici, cifre și simboluri. De pildă, o parolă simplă precum „Liverpool” ar trebui transformată într-o variantă mult mai greu de intuit, de tipul „L1v-rp@0l”, pentru a reduce riscul de spargere.

Pentru cei care întâmpină dificultăți în a reține combinații complicate, o soluție eficientă este utilizarea unui manager de parole. Aceste aplicații permit stocarea în siguranță a tuturor codurilor importante, eliminând nevoia de a le memora sau de a le reutiliza.

În plus, experții recomandă activarea autentificării multi-factor (MFA) pe cât mai multe conturi. Potrivit NordPass, aceasta rămâne una dintre cele mai sigure și practice metode de a adăuga un nivel suplimentar de protecție, atât pentru conturile personale, cât și pentru cele de serviciu.

Sistemul MFA presupune introducerea unui cod unic la autentificare, pe lângă parolă. Chiar dacă infractorii cibernetici reușesc să obțină parola, această etapă suplimentară poate împiedica accesul neautorizat și preluarea contului.