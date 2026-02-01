Telefonul tău e vulnerabil. De ce e bine să dezactivezi WiFi-ul în spații publice

Rețelele WiFi publice pot deveni capcane periculoase pentru utilizatorii care se conectează fără să verifice sursa conexiunii. Infractorii online folosesc o metodă simplă, dar eficientă, pentru a fura date personale și financiare: creează rețele false care imită perfect punctele de acces gratuite din spații intens circulate, potrivit El Economista.

Schema este ușor de pus în practică. Hackerii instalează un punct de acces care poartă un nume identic sau foarte asemănător cu cel al rețelei WiFi oficiale dintr-un aeroport, mall, bibliotecă sau stație de transport. Pentru utilizatori, diferența este aproape imposibil de observat. Odată realizată conexiunea, dispozitivul nu se mai află pe o rețea publică legitimă, ci pe una controlată integral de infractori.

Din acel moment, atacatorii pot monitoriza activitatea online a victimei. Navigarea pe internet, accesarea aplicațiilor sau introducerea datelor sensibile pot fi urmărite în timp real. Experții compară acest tip de atac cu o „oglindă digitală”, în care tot ce face utilizatorul este vizibil pentru cel care a creat rețeaua falsă.

Riscurile sunt semnificative. Prin intermediul unei astfel de conexiuni, pot fi interceptate parolele conturilor de social media, mesajele private, fotografiile personale, datele de autentificare pentru e-mail, precum și informații bancare sau coduri de securitate. Practic, orice informație tastată sau transmisă prin aplicații poate fi compromisă, fără ca utilizatorul să fie avertizat.

Există totuși situații în care pericolul este redus. Conectarea la site-uri care folosesc criptare și protocoale moderne de securitate oferă un nivel suplimentar de protecție. Aceste tehnologii limitează posibilitatea de interceptare a datelor, chiar dacă rețeaua utilizată nu este una sigură. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că protecția nu este completă în lipsa unor măsuri suplimentare.

Pentru a evita astfel de capcane, experții recomandă câteva soluții simple. Utilizarea datelor mobile este considerată cea mai sigură opțiune, mai ales că majoritatea abonamentelor permit un trafic suficient pentru activitățile zilnice.

În cazul în care WiFi-ul public este absolut necesar, folosirea unei rețele VPN poate adăuga un strat important de securitate, criptând traficul de internet. De asemenea, dezactivarea funcției WiFi atunci când nu este folosită previne conectarea automată la rețele necunoscute.

Aeroporturile, centrele comerciale, cafenelele și stațiile de transport sunt printre cele mai vizate locuri de infractorii cibernetici. Aici, nevoia rapidă de internet îi face pe oameni mai puțin atenți la riscuri. Specialiștii avertizează că datele personale și bancare obținute prin aceste metode sunt extrem de valoroase și pot fi folosite pentru fraude sau furt de identitate.