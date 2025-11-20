Avertisment DNSC: Fraude prin spoofing. Infractorii pretind că sunt angajați ai băncilor

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra intensificării tentativelor de fraudă prin spoofing, în care atacatorii folosesc pretextul unor cereri fictive de credit pentru a obține date personale sau financiare. DNSC le recomandă oamenilor să nu furnizeze astfel de informații și să verifice întotdeauna sursa solicitării.

Utilizatorii au semnalat că sunt contactați de persoane care pretind că lucrează în sistemul bancar, inclusiv prin mesaje pe rețelele sociale. Sub promisiunea unei oferte de creditare, atacatorii solicită date personale, copii ale actelor sau extrase de cont.

Directoratul DNSC a explicat că infractorii creează o presiune psihologică și un sentiment fals de urgență pentru a determina victimele să își furnizeze mai rapid informațiile sensibile. Instițuția a explicat că aceste date nu ar trebui dezvăluite niciodată în mediul online.

Instituția reamintește că băncile și alte instituții financiare nu solicită astfel de informații prin mesaje pe rețele sociale. Verificarea identității interlocutorului este esențială înainte de a continua orice tip discuție de discuție.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică îi sfătuiește pe oameni să nu divulge informații confidențiale, precum CNP-ul, datele bancare sau codurile primite prin SMS. Instituția recomandă întreruperea apelurilor suspecte și verificarea independentă a solicitărilor prin numerele oficiale afișate pe site-urile organizațiilor.

De asemenea, DNSC recomandă activarea autentificării în doi pași (2FA) pentru conturile importante, ca măsură suplimentară de securitate. Aceste precauții sunt menite să reducă riscul de fraudă și să protejeze datele personale ale utilizatorilor.