Cinici pași pentru siguranța telefonului față de atacurile cibernetice

Un specialist în securitate cibernetică de la compania Broadwire Networks a prezentat cinci măsuri simple pe care le poți aplica pe telefonul tău pentru a-l feri de atacuri informatice, iar introducerea lor nu îți va lua mai mult de cinci minute.

Telefonul mobil poate deveni o țintă pentru hackeri dacă nu luați măsuri corespunzătoare de securitate. În prezent, trăim într-o lume din ce în ce mai digitalizată, în care smartphone-ul a ajuns să fie folosit pentru aproape orice activitate.

Fie că stați pe rețelele sociale, vă verificați e-mailurile, comandați online, plătiți facturile sau efectuați diverse operațiuni bancare online, în telefon avem fiecare dintre noi cele mai importante informații.

Și chiar dacă telefonul mobil este ușor de folosit, el ne poate expune la riscuri serioase atunci când infractorii cibernetici încearcă să obțină acces la datele noastre, mai ales în lipsa unor măsuri în plus de protecție.

Într-un videoclip publicat de expertul de la compania Broadwire Networks, un furnizor de servicii tehnologice, acesta arată care sunt acele cinci setări care ar trebui aplicate pentru a crește nivelul de siguranță al telefonului, subliniind că procedura nu ar trebui să dureze mai mult de „cinci minute”.

Atunci când previzualizările sunt active, mesajele și alertele apar direct pe ecranul blocat. Astfel, dacă telefonul este furat, oricine poate citi mesajele primite fără să aibă nevoie de cod, amprentă sau alte metode de autentificare.

Riscul este cu atât mai mare în cazul codurilor pentru autentificare în doi pași, folosite la aplicații bancare sau alte servicii sensibile. Un atacator ar putea vedea aceste informații fără să deblocheze telefonul mobil.

Setarea se găsește în general în secțiunea de notificări, însă poziția exactă variază în funcție de producător și modelul dispozitivului. Este știut faptul că pe unele smartphone-uri se pot doar activa sau dezactiva notificările de pe ecranul de blocare, în timp ce altele oferă opțiuni suplimentare pentru a ascunde doar „conținutul sensibil” fără a elimina toate notificările, a mai spus experta companiei Broadwire Networks.

Actualizările automate pot părea deranjante, mai ales atunci când întrerup o activitate importantă, însă ignorarea lor crește riscul ca telefonul să fie expus atacurilor cibernetice.

Aceste pachete includ de fiecare dată corecții pentru breșe de securitate pe care infractorii digitali pot profita de ele. Din acest motiv experții în securitate cibernetică recomandă să faceți imediat actualizările telefonului mobil.

Specialista a subliniat: „Înțeleg că pot fi supărătoare, dar tocmai aceste actualizări repară vulnerabilitățile pe care hackerii încearcă să le exploateze pentru a-ți compromite telefonul”.

Funcția de localizare este cu adevărat foarte practică deoarece deschizi aplicația de hărți și vezi imediat unde te afli și cum poți ajunge la destinația dorită. Pentru a face asta, aplicația are nevoie de acces la locația ta, iar tu trebuie să îi acorzi această permisiune.

Totuși, dincolo de hărți, merită să verifici ce alte aplicații folosesc datele tale de localizare fără ca tu să știi lucrul acesta. În general, doar aplicațiile de hărți sau cele meteo ar avea nevoie de astfel de informații.

Iar dacă observi că o aplicație pe care n-o mai folosești sau un joc instalat cu ani în urmă încă are acces la locație, ar fi cazul să modifici urgent setările de acces la locație.

Parolele simple sau repetate pe mai multe site-uri nu oferă deloc protecție adevărată. Totuși, memorarea unei combinații diferite de parole pentru fiecare platformă utilizată poate deveni la un moment dat copleșitoare deoarece, uneori, mai uităm parolele, motiv pentru care specialiștii recomandă folosirea unui manager de parole.

Acest tip de instrument poate crea parole complexe, formate din litere, cifre și simboluri generate aleatoriu, combinații foarte greu de spart și importante pentru securizarea conturilor personale, precum mailul sau serviciile bancare.

Experta în tehnologie a precizat: „Parolele sunt cel mai bine protejate atunci când nici măcar tu nu le cunoști.”

Autentificarea în doi pași nu se limitează doar la codurile primite prin SMS. Aplicațiile dedicate de autentificare crește nivelul de securitate, deoarece generează la fiecare 60 de secunde coduri temporare ce pot fi folosite pentru accesarea conturilor online, oferind o protecție superioară față de mesajele text.

Specialista recomandă utilizarea unor soluții precum Microsoft Authenticator sau Google Authenticator, în locul codurilor trimise prin SMS. Aceste instrumente ar trebui conectate la toate aplicațiile care gestionează informații sensibile, de la e-mail și aplicații profesionale, până la conturi bancare, pentru a reduce riscul accesului neautorizat.