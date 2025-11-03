Cum îți dai seama dacă cineva ți-a umblat în telefon. Sfaturi de la experții în securitate digitală

Într-o lume tot mai digitalizată, telefonul mobil a devenit un spațiu extrem de personal. De la mesaje private și fotografii, la conturi bancare și aplicații de social media, dispozitivul stochează informații sensibile pe care majoritatea oamenilor nu doresc să le împărtășească.

Cu toate acestea, există situații în care ne putem confrunta cu suspiciunea că cineva ne-a accesat telefonul fără permisiune. De la colegi curioși până la parteneri neîncrezători, motivele pot fi diverse, dar semnele că cineva a umblat în telefon există și sunt detectabile dacă știi la ce să te uiți.

Primul indiciu că cineva a pus mâna pe dispozitivul tău poate fi reprezentat de schimbările neașteptate în setări. De exemplu, luminozitatea ecranului ar putea fi ajustată fără motiv, sunetul notificărilor modificat sau aplicațiile setate implicit pot apărea diferit. „Chiar și mici schimbări în meniul de setări pot indica faptul că altcineva a navigat prin telefon”, explică Andrei Popescu, specialist în securitate digitală.

Dacă observi aplicații necunoscute sau lipsa unor aplicații pe care le foloseai frecvent, acesta poate fi un semn clar că cineva a accesat telefonul. Este recomandat să faci periodic un inventar al aplicațiilor și să notezi ce este instalat pentru a putea detecta rapid orice intervenție neautorizată.

Un alt semn evident este starea mesajelor din aplicațiile de chat sau email. Dacă unele mesaje sunt marcate ca citite, deși tu nu le-ai deschis, sau dacă notificările dispar inexplicabil, există posibilitatea ca cineva să fi verificat conversațiile tale. Experții recomandă și verificarea istoricului notificărilor, acolo unde sistemul telefonului oferă aceste informații.

Dacă telefonul tău începe să se descarce mai rapid decât de obicei, fără a fi folosit intens, acesta poate fi un semnal de alarmă. Unele programe de spionaj sau aplicații care urmăresc activitatea telefonului consumă baterie în mod constant, chiar și atunci când dispozitivul pare inactiv.

Un telefon accesat fără permisiune poate conduce la semne de activitate suspectă în conturile de social media sau email. De exemplu, poți observa mesaje trimise fără ca tu să le fi scris, like-uri pe pagini pe care nu le urmărești sau autentificări de pe locații neașteptate. Setările de securitate ale majorității platformelor permit vizualizarea dispozitivelor conectate, ceea ce poate ajuta la identificarea acceselor neautorizate.

Un alt indiciu al unei intervenții externe este comportamentul anormal al telefonului. Aplicațiile pot îngheța, ecranul se poate aprinde fără motiv sau telefonul poate reporni fără avertisment. Aceste simptome pot fi cauzate de software malware sau de aplicații care rulează în fundal fără ca tu să știi.

Dacă unele notificări nu mai apar sau mesaje importante lipsesc, există posibilitatea ca cineva să le fi șters. Aceasta este o tactică des folosită pentru a ascunde urmele accesului neautorizat. „Dacă observi că informațiile tale sunt mutate sau șterse, verifică istoricul aplicațiilor și al fișierelor. Uneori se poate observa clar când a avut loc ultima modificare”, recomandă Popescu.

Multe telefoane moderne au funcții de localizare. Dacă observi în aplicațiile de tip Find My Phone sau Google Maps Timeline că dispozitivul tău a fost în locații în care nu ai fost, acesta este un semn clar că altcineva a avut acces la telefon.

Nu toate indicii sunt digitale. Amprente pe ecran în locuri neobișnuite, urme de zgârieturi pe marginea telefonului sau chiar telefonul lăsat deschis în aplicații la care nu ai accesat recent pot indica prezența altcuiva.

Indiferent de semnele observate, primul pas este să rămâi calm și să verifici cu atenție. Există și măsuri preventive, de la blocarea telefonului prin cod, amprentă sau recunoaștere facială, până la verificarea setărilor de securitate ale aplicațiilor.