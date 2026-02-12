Podcast și protest. Hai LIVE cu Turcescu

La ora începerii acestui podcast românii din toată țara dau un semnal puternic: protestează față de măsurile nenorocite luate de guvernul lui Ilie-Sărăcie. Trei sferturi din populația Romaniei n-are incredere în acest guvern și nici în Bolojan. De aici începe discutia dintre Comaroni, Hoandră si Turcescu. HAI Live, de la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.