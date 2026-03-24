Picos de Europa, în topul celor mai spectaculoase locuri din lume. Destinația care atrage turiști din toată planeta

Recent, Picos de Europa a fost desemnat drept unul dintre cele mai spectaculoase locuri de pe planetă, atrăgând atenția iubitorilor de natură și aventură din întreaga lume. Această regiune montană, situată în nordul Spaniei, se remarcă prin peisajele sale, cu vârfuri impunătoare, văi adânci și lacuri cristaline, informează Express.

Explorarea lumii dezvăluie o multitudine de locuri uimitoare, iar alegerea celor mai spectaculoase poate fi o provocare. Tocmai de aceea, publicația „Time Out” și-a asumat responsabilitatea de a realiza această selecție dificilă.

Topul celor mai spectaculoase 51 de destinații din lume a atras atenția pasionaților de călătorii, incluzând o gamă diversă de locuri, de la lacuri și plaje, la parcuri naționale, biblioteci, podgorii și orașe cu valoare istorică. Însă, în fruntea clasamentului se află însă Picos de Europa, un lanț muntos impresionant, renumit pentru traseele de drumeție excepționale.

Pentru cei care doresc să exploreze Picos de Europa, accesul se face ușor din orașele din apropiere, precum Oviedo, Santander sau León. Picos de Europa oferă o gamă variată de activități, de la drumeții și alpinism, la vizitarea satelor tradiționale și degustarea bucătăriei locale. Datorită peisajului său unic și biodiversității impresionante, parcul atrage anual mii de turiști care caută experiențe autentice în mijlocul naturii.

Mai exact, lanțul muntos calcaros Picos de Europa din Spania impresionează prin forma sa dramatică și vârfurile zimțate, cel mai înalt atingând 2.650 de metri. Situat la puțin peste 19 kilometri de litoral, muntele se ridică brusc, formând chei adânci care așteaptă să fie explorate.

Traseul Cares (foto maisus) este una dintre cele mai căutate drumeții din Spania, urmând cursul unui canion și oferind priveliști spectaculoase asupra vârfurilor și cascadele care străbat zona. Cu o lungime totală de peste 21 de kilometri, traseul nu este recomandat începătorilor, deși pantele moderate îl fac accesibil drumeților experimentați care pot parcurge distanța.

Pentru cei care preferă o experiență mai relaxantă, telecabina Fuente Dé urcă rapid pe munte în doar câteva minute, oferind o perspectivă amplă asupra peisajului luxuriant de sub picioare. De la vârf, vizitatorii pot continua explorarea pe alte trasee montane, inclusiv ascensiuni provocatoare la altitudine, care dezvăluie panorame memorabile.

Acest masiv face parte din Parcul Național Picos de Europa, o zonă extinsă care include și Lacurile Covadonga. Apele lor albastre, înconjurate de munți și vegetație, amintesc de peisaje din Scoția sau Districtul Lacurilor, oferind o surpriză vizuală neașteptată în inima Spaniei.

Parcul național Picos de Europa se remarcă prin diversitatea impresionantă a faunei sălbatice. Vizitatorii pot întâlni urși bruni, lupi și vulturi, iar pe versanții stâncoși nu e greu să zărești capre de munte sau fluturi colorați care dau viață peisajului calcaros.

La poalele munților, orașe ca Potes păstrează farmecul medieval. Străzile pietruite și clădirile din piatră și lemn, vechi de secole, evocă atmosfera rustică a regiunii. În centrul localității se află Torre del Infantado, un turn datând din secolul al XV-lea, care a servit odinioară ca reședință regală și astăzi funcționează ca muzeu, oferind turiștilor o terasă cu panorame spectaculoase asupra orașului.

La marginea parcului, Arenas de Cabrales este renumit nu doar pentru brânza Cabrales, dar și ca destinație culinară. Restaurantele locale pun accent pe bucătăria nord-spaniolă autentică, unde meniurile abundă în tocănițe consistente, carne la grătar și ingrediente provenite din munți – paella nu face parte din tradiția culinară a zonei.

Picos de Europa se află la mai puțin de două ore de Aeroportul Santander din Real Valle de Camargo, Cantabria, Spania ce deservește zona Santander, fiind accesibil prin curse operate de companii precum Ryanair.