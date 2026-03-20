Zboruri și vacanțe anulate în Tenerife. Cod portocaliu de ninsori abundente și vânt puternic

Insula Tenerife se confruntă cu un episod neobișnuit de iarnă, fiind acoperită de zăpadă, în timp ce furtuna Therese perturbă serios traficul aerian. Condițiile meteo extreme au dus la anularea mai multor zboruri programate pentru turiști, afectând planurile de vacanță, informează The Sun.

Mai exact, Tenerife a fost acoperită de un strat consistent de zăpadă, în timp ce furtuna Therese continuă să afecteze puternic populara destinație turistică, chiar înainte de sărbătorile de Paște.

Insulele Canare se află în continuare sub cod portocaliu de vreme severă, după mai multe zile marcate de ploi abundente și rafale intense de vânt. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va persista cel puțin încă cinci zile.

Imagini surprinse de turiști arată peisaje neobișnuite pentru regiune: vârful muntelui din Parcul Național Teide este acoperit de zăpadă, iar în unele cadre se pot observa stânci și vegetație ieșind prin stratul alb.

Alte înregistrări video surprind oameni care se aventurează în drumeții prin zăpadă, înfruntând temperaturile scăzute și condițiile dificile. Potrivit prognozelor, ninsorile vor continua în zonele situate la altitudini de peste 1.800–2.000 de metri.

Condițiile meteorologice nefavorabile au perturbat și traficul aerian: cel puțin șapte zboruri programate joi au fost anulate sau redirecționate către alte insule, după ce cu o zi înainte fuseseră anulate 36 de curse, situație care a afectat mii de pasageri.

Insulele Canare se află sub incidența unor avertizări meteorologice active încă de miercuri, pe fondul ploilor torențiale, furtunilor, inundațiilor, vântului puternic și valurilor de mari dimensiuni.

Cu doar câteva săptămâni înainte de vacanța de Paște, rafalele au atins viteze de peste 120 km/h, iar combinația de ninsori și precipitații abundente a determinat autoritățile să închidă mai multe drumuri, din motive de siguranță.

Furtuna Therese a adus cantități importante de precipitații, generând inundații rapide și alunecări de teren, potrivit publicației El Mundo. Agenția Meteorologică de Stat (Aemet) a transmis, prin intermediul rețelelor sociale, avertizări privind intensificarea fenomenelor extreme, precizând că în anumite zone cantitățile de precipitații ar putea depăși nivelul obișnuit înregistrat pe parcursul unui an întreg.

Meteorologii au emis, în special pentru zonele montane și în regiunile estice, sudice și vestice ale insulei Gran Canaria, o alertă de cod portocaliu. Totodată, vestul insulei La Palma și El Hierro rămân sub avertizare similară pentru fenomene costiere severe, unde sunt prognozate valuri ce pot atinge între cinci și șase metri înălțime.

În acest context, Departamentul pentru Asistență Socială, Egalitate, Tineret, Copii și Familii din cadrul Guvernului Insulelor Canare a decis închiderea temporară a unor grădinițe și centre de zi.

În Gran Canaria și Tenerife, autoritățile au decis prelungirea închiderii unităților preșcolare inclusiv peentru vineri, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. Pe La Palma, școala va rămâne închisă. Măsura vizează și alte servicii comunitare, precum centrele pentru persoane vârstnice, care vor rămâne închise pentru a proteja populația.

Pe teritoriul continental al Spania, regiunea Andaluzia a fost plasată sub alertă portocalie din cauza mării agitate, în special pe litoralul provinciei Granada. În apropiere de Almería și în vestul regiunii, valurile au ajuns la înălțimi de până la 3–4 metri. Totodată, provinciile Almería, Cádiz și Málaga se află sub alertă galbenă pentru vânturi ce pot atinge 80 km/h.

Alertele au fost emise după ce autoritățile din Tenerife au activat, miercuri după-amiază, Planul de Urgență al insulei. Printre măsurile adoptate se numără închiderea unor drumuri, interzicerea drumețiilor în anumite zone, suspendarea tuturor activităților în aer liber și închiderea Parcul Național Teide, din cauza ninsorilor.

Decizia a fost luată în contextul prognozelor care indică condiții periculoase, în special în regiunile expuse și montane. Președinta insulei Tenerife, Rosa Dávila, a făcut apel la „prudență maximă”, anunțând că, începând cu ora 15:00, sistemul de intervenție în situații de urgență a fost activat pentru a face față episodului de vreme severă prognozat pentru zilele următoare.