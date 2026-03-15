Un loc de vacanță atipic cu o casă unică în lume: Muzeul vrăjitoriei și magiei

Un loc de vacanță neobișnuit atrage atenția turiștilor printr-o atracție rar întâlnită: o casă considerată unică în lume, în interiorul căreia sunt păstrate numeroase artefacte asociate vrăjitoriei. Destinația iese din tiparele obișnuite ale turismului clasic și stârnește curiozitatea celor pasionați de mistere, tradiții vechi și practici ezoterice, informează Express.

Pe coasta spectaculoasă a Cornwallului se află Boscastle, un sat care, la prima vedere, pare desprins dintr-o imagine idilică a unui așezământ pescăresc liniștit. Peisajele naturale impresionante și portul pitoresc îi conferă un aer de poveste, însă în spatele acestei frumuseți se ascunde o tradiție încărcată de mistere și credințe supranaturale.

De-a lungul timpului, localitatea a devenit cunoscută pentru numeroasele sale legende, populate de personaje neobișnuite, de la „zâne războinice” până la vrăjitoare despre care se spunea că aveau puterea de a „vinde vânt”. Tocmai această moștenire mistică a făcut ca Boscastle să fie adesea comparat cu orașul american Salem, celebru pentru legătura sa istorică cu vrăjitoria.

Faima satului s-a construit pe o tradiție bogată de povești și credințe populare, atât de numeroase încât locul a ajuns să găzduiască una dintre cele mai mari colecții de obiecte asociate vrăjitoriei din lume.

Originea acestor istorii este legată de un grup de femei din comunitate, cunoscute drept „femei înțelepte” sau, mai simplu, vrăjitoare. Ele erau considerate vindecătoare și erau chemate să realizeze ritualuri menite să protejeze oamenii de ghinion sau de boli.

Influența lor era percepută ca fiind puternică în viața comunității, iar mulți localnici credeau că aceste practici aveau un impact real asupra celor care le cereau ajutorul. În imaginarul colectiv s-a păstrat și o legendă aparte: vrăjitoarele din Boscastle ar fi „vândut vânt” marinarilor care plecau în larg.

Potrivit tradiției, ele legau trei noduri într-o frânghie pe care o ofereau căpitanilor de corăbii. Desfacerea primului nod ar fi adus o adiere ușoară, al doilea ar fi declanșat un vânt puternic, iar al treilea ar fi stârnit o furtună devastatoare.

Astfel de povești au contribuit decisiv la identitatea locului. Totuși, dincolo de aura sa misterioasă, Boscastle rămâne un colț autentic al Angliei, adesea trecut cu vederea în favoarea așezărilor mai faimoase din jur.

Priveliștile dramatice ale coastei, traseele pitorești și portul care pare scos dintr-o carte poștală arată că, dincolo de folclorul fascinant, satul ascunde mult mai multe decât se vede la prima vedere.

Muzeul Vrăjitoriei și Magiei își redeschide porțile în fiecare an în luna aprilie, funcționând pe durata sezonului turistic până în octombrie, când activitatea este suspendată temporar. Aici se află însă una dintre cele mai impresionante colecții din lume dedicate vrăjitoriei și practicilor oculte.

Instituția a fost fondată de pasionatul cercetător Cecil Williamson, un om pentru care fascinația față de magia populară și credințele mistice a devenit o adevărată obsesie. Rezultatul acestei pasiuni este o colecție vastă de artefacte și documente legate de vrăjitorie, considerată astăzi cea mai mare de acest fel la nivel mondial.

Muzeul și-a deschis oficial porțile în 1962, iar amplasarea sa nu a fost aleasă întâmplător. Williamson a susținut că zona are o puternică încărcătură spirituală, argumentând că la aproximativ cinci kilometri distanță se află o piatră preistorică sculptată în forma unui labirint, direct în stâncă. În opinia sa, acest artefact reprezintă dovada că, încă din cele mai vechi timpuri, oamenii din regiune au practicat ritualuri magice și au menținut o relație strânsă cu lumea spiritelor.

Un turist care și-a împărtășit impresiile pe platforma TripAdvisor a povestit că prima vizită, făcută în copilărie, l-a înspăimântat, motiv pentru care revenirea după mulți ani a fost cu atât mai impresionantă. Potrivit acestuia, atmosfera locului a fost „cu adevărat magică”, iar la plecare s-a simțit revitalizat, mai ales când, după vizită, a apărut și soarele.

Vizitatorul a relatat și un moment inedit: împreună cu partenera sa, a încercat roata norocului din muzeu, plătind o liră sterlină pentru a afla răspunsul la întrebarea „Când ne vom căsători?”. Mesajul primit i-a îndemnat la răbdare, iar surpriza a venit la doar două zile distanță, când cei doi s-au logodit.

De-a lungul timpului, muzeul a găzduit și exponate controversate. Printre acestea s-au numărat rămășițele lui Joan Wytte, supranumită „Zâna Luptătoare din Bodmin”. Scheletul ei a fost expus ani la rând, după ce femeia fusese etichetată pe nedrept drept vrăjitoare în secolul al XVIII-lea și închisă în temnița din Bodmin. Acum, rămășițele ei sunt îngropate, punând capăt unei povești care a atras turiști.

Portul și zona de coastă din Boscastle reprezintă una dintre cele mai pitorești imagini ale litoralului din Cornwall, un loc unde farmecul natural depășește cu mult poveștile despre vrăjitorie asociate localității. În centrul atenției se află portul, administrat în prezent de National Trust, care oferă vizitatorilor panorame spectaculoase asupra țărmului.

Cea mai plăcută modalitate de a descoperi zona este o plimbarea prin portul Boscastle. Punctul de plecare este parcarea din Boscastle, de unde drumul trece pe lângă portul istoric, canalul navigabil și celebra „espiratoare”, un fenomen natural spectaculos care atrage numeroși vizitatori.

Portul Boscastle are și o istorie bogată. El a fost un punct comercial important încă din secolul al XVI-lea, iar zidurile sale actuale datează din 1584. În trecut, era folosit pentru importul de cărbune și var și pentru exportul de ardezie. Rolul său comercial a început să scadă după 1893, odată cu apariția căii ferate în Cornwall.

Ulterior, portul s-a transformat într-un centru semnificativ pentru pescuit, furnizând fructe de mare esențiale pentru economia locală. Astăzi, activitatea turistică domină zona, fără însă a-i altera farmecul autentic.