Vacanțe cu ploaie, banii înapoi. Turiștii pot primi despăgubiri pentru zilele afectate

Vremea capricioasă poate umbri serios entuziasmul unei vacanțe, însă turiștii au acum un motiv de consolare: agenția de turism online On The Beach vine cu o ofertă neobișnuită, acordând un bonus de 50 de lire sterline pentru fiecare zi de concediu compromisă de ploaie, informează Express.

Vremea perfectă nu este o certitudine nici măcar în cele mai populare destinații de vacanță din Europa. Iar puține lucruri sunt mai frustrante decât să-ți petreci concediul închis în cameră, așteptând ca ploaia să se oprească pentru a reveni la piscină sau pe plajă.

Pentru a reduce dezamăgirea turiștilor britanici afectați de capriciile vremii, agenția On The Beach a lansat o inițiativă menită să aducă un plus de confort turiștilor aflați în vacanță. Compania oferă, pentru anumite pachete rezervate în perioade selectate din 2026, o formă de protecție gratuită împotriva vremii nefavorabile.

Concret, turiștii beneficiază de o garanție pentru zilele ploioase: dacă nivelul zilnic al precipitațiilor depășește pragul stabilit de On The Beach și ploaia persistă cel puțin două zile consecutive, aceștia vor primi o compensație de 50 de lire sterline pentru fiecare zi afectată.

În cazul în care vremea strică serios vacanța, suma maximă ce poate fi rambursată ajunge la 300 de lire sterline. Banii pot fi folosiți pentru activități desfășurate în interior sau chiar pentru planificarea unei viitoare escapade. Pentru a accesa acest beneficiu, turiștii trebuie doar să rezerve o vacanță și să descarce aplicația On The Beach, unde pot solicita compensarea.

În cazul în care vacanța este afectată de vreme ploioasă, turiștii pot verifica rapid, prin intermediul unei aplicații dedicate, dacă au dreptul la rambursare pentru zilele cu ploi. Platforma oferă suport pas cu pas pentru depunerea cererii, simplificând întregul proces.

Operatorul de turism On The Beach a publicat pe site-ul său lista destinațiilor incluse în programul de Protecție împotriva Intemperiilor. Aceasta cuprinde numeroase stațiuni estivale cunoscute pentru climatul lor însorit, din țări precum Grecia, Portugalia și Spania – inclusiv Insulele Baleare și Canare – dar și din Turcia. Beneficiul este oferit gratuit turiștilor care își rezervă vacanța cu minimum 60 de zile înainte și aleg un sejur de cel puțin șapte nopți.

Potrivit condițiilor stabilite de companie, o zi este considerată ploioasă doar dacă se înregistrează precipitații de cel puțin 2,9 milimetri în intervalul orar 10:00–18:00. Totodată, protecția se aplică exclusiv zonei în care este situată unitatea de cazare, astfel că ploile întâmpinate în timpul excursiilor în afara acesteia nu sunt luate în calcul pentru rambursare.

On The Beach a mai anunțat că fiecare rezervare realizată pe platformă pentru sezonul estival 2026 va fi însoțită de un bonus. Astfel, turiștii care aleg pachete de cinci stele vor avea acces gratuit la lounge, în timp ce clienții care optează pentru vacanțe de patru stele vor primi, fără costuri suplimentare, asigurare pentru dispozitivele electronice.

Chiar dacă destinațiile incluse în ofertă sunt cunoscute, în mod obișnuit, pentru vremea uscată și soarele abundent din perioada de vârf, episoadele de vreme extremă nu pot fi excluse. Un exemplu recent este luna iulie 2025, când mai multe zone turistice populare din Spania au fost afectate de furtuni neobișnuite. În regiunea Murcia, căderile de grindină au acoperit străzile, creând un peisaj neobișnuit pentru mijlocul verii.

Situația a fost tensionată și în Catalonia, unde au fost emise alerte, inclusiv pentru Barcelona. În unele localități s-au înregistrat inundații severe, cu cantități de precipitații ce au ajuns la aproximativ 100 de milimetri într-o singură oră. Aceste condiții au provocat întârzieri ale zborurilor și au determinat Ministerul britanic de Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO) să emită avertismente pentru cetățenii care călătoreau în regiunile afectate.