Vremea cum nu s-a mai văzut, în ianuarie. ANM a actualizat prognoza meteo

Meteorologii anunță că, după un interval răcoros și cu multe precipitații, a doua jumătate a lunii ianuarie va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă „Temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice, în a doua jumătate a lunii ianuarie, în mai multe regiuni”, transmit specialiștii, care atrag atenția că înainte de acest episod, urmează câteva zile mai reci și cu ploi abundente.

În perioada 5 – 12 ianuarie, meteorologii estimează că valorile termice vor coborî sub ceea ce este normal pentru această perioadă în vest, nord-vest, nord-est și zonele centrale. În sud-est, vremea va fi ușor mai blândă, iar în restul țării se vor înregistra temperaturi apropiate de mediile climatologice.

În același interval, regimul de precipitații va depăși nivelul obișnuit la nivel național, cu accent pe vestul țării, unde cantitățile vor fi mai mari.

Pentru intervalul 12 – 19 ianuarie, prognoza indică diferențe de la o zonă la alta. În zonele montane și în sud-est, mediile termice vor depăși ușor normalul perioadei. În schimb, nord-estul și centrul țării vor avea valori mai scăzute, în timp ce restul regiunilor se vor menține în jurul mediilor climatice.

Cantitățile de precipitații se vor apropia, în general, de normal, cu un ușor plus în nord-vest.

Între 19 și 26 ianuarie, meteorologii estimează un regim termic mai cald decât media sezonieră aproape peste tot. Tendința va fi și mai pronunțată în sud-est, unde valorile vor depăși mai vizibil normalul.

În privința precipitațiilor, prognoza arată valori apropiate de cele specifice pentru această perioadă.

Ultimele zile ale lunii ianuarie, intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, aduc temperaturi ușor peste mediile climatologice în regiunile extracarpatice, în timp ce restul țării vremea va rămâne în limitele obișnuite ale sezonului. În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt estimate la niveluri apropiate de normal, fără abateri importante.