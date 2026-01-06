Prognoza meteo, 6 ianuarie. Cum va fi vremea de Bobotează. În unele regiuni, temperaturile vor ajunge la 15 grade

Vremea va fi în continuare în general închisă, iar în sud-est temperaturile vor crește față de ziua precedentă. Temporar se vor înregistra precipitații în vest, sud-vest, centru și nord, iar pe arii mai restrânse și în celelalte regiuni, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În Banat, Crișana și Maramureș vor fi precipitații mixte, cu ploi, lapoviță și ninsoare, iar noaptea se va depune strat de zăpadă. În Transilvania și Moldova vor predomina ploile, trecător cu lapoviță și ninsoare pe timpul nopții.

În celelalte regiuni se vor semnala ploi. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar peste 1500 m, mai ales ninsori cu strat de zăpadă. Local va fi polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-est și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 7 grade, izolat până la 15 grade în sud-estul Munteniei și Dobrogea, iar minimele între -4 și 6 grade, mai ridicate pe litoral. Pe arii restrânse va fi ceață.

Valorile termice vor fi mai ridicate decât mediile multianuale specifice începutului de ianuarie. Cerul va fi în general noros, iar pe alocuri se vor semnala ploi slabe sau burniță, mai ales trecător.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 7 grade, în timp ce minima nopții se va încadra între 1 și 3 grade.

Următoarele patru săptămâni vor aduce alternanțe termice și episoade de precipitații apropiate de mediile climatice, cu unele abateri locale la începutul intervalului.

În intervalul 5–12 ianuarie, vremea va fi mai rece decât normal în vest, nord, nord-est și local în zonele centrale. Sud-estul va înregistra temperaturi ușor peste mediile climatice, iar restul țării se va menține aproape de normal. Precipitațiile vor fi mai abundente decât de obicei, în special în sud-vest.

Între 12–19 ianuarie, temperaturile medii vor scădea ușor sub normal în majoritatea regiunilor. Excepție vor face zonele montane și sud-estul, unde valorile termice se vor menține apropiate de mediile climatice. Precipitațiile vor fi, în general, normale pentru această perioadă.

În perioada 19–26 ianuarie, temperaturile vor fi apropiate de valorile obișnuite în întreaga țară, iar regimul pluviometric se va situa la nivelul mediilor climatice.

Între 26 ianuarie – 2 februarie, vremea va rămâne în limitele normale ale sezonului, cu temperaturi specifice perioadei și precipitații fără abateri semnificative.