Ciclon polar peste România. Boboteaza vine cu ninsori abundente, viscol și polei

Vremea instabilă se menține până la Bobotează, cu temperaturi scăzute și precipitații specifice acestui interval, iar Cod galben de ninsori și viscol rămâne în vigoare până pe 6 ianuarie, potrivit anunțului făcut de Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În următoarele zile, în cea mai mare parte a țării sunt așteptate noi episoade de lapoviță și ninsoare, care vor duce la depunerea unui nou strat de zăpadă, în timp ce condițiile meteo vor favoriza apariția fenomenelor de iarnă, cu disconfort și probleme de trafic.

Șefa ANM a actualizat prognoza meteo pentru săptămâna viitoare, menționând că vremea va rămâne rece și instabilă, iar manifestările de iarnă vor continua să se facă simțite în mai multe regiuni ale României.

„Vorbim de strat de zăpadă consistent de 20-50 de centimetri și precipitații sub formă de ninsoare nu doar în zona de munte, ci și în zonele deluroase, în Transilvania, Maramureș, unde va fi de 5-15 centimetri. De asemenea, vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea, cu condiții favorabile pentru producerea poleiului. Nu în ultimul rând, intensificări de vânt, mai ales la munte, cu rafale de 70-80 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea”, a explicat, în exclusivitate la România TV, şefa ANM.

Administrația Națională de Meteorologie anunță un episod de iarnă severă în patru județe, unde vor fi în vigoare atenționări cod galben și cod portocaliu. Zonele montane din Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara se vor confrunta cu ninsori abundente și cu depunerea unui strat consistent de zăpadă, estimat la 25–30 de centimetri.

În zonele înalte, vântul va atinge viteze de 80–90 km/h, ceea ce va provoca viscol puternic și va reduce considerabil vizibilitatea. Meteorologii menționează că avertizările de vreme rea au fost prelungite și vor rămâne în vigoare până marți dimineață, la ora 10:00.

„În cazul celor două atenționări meteorologice, de cod galben și portocaliu aș menționa în special zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, unde vor fi ninsori abundente, strat de zăpadă consistent, de 25-30 de centimetri, iar la altitudini mari, rafale de 80-90 de kilometri pe oră, unde va fi viscol puternic și vizibilitate redusă. Aceste avertizări au fost prelungite până marți dimineață la ora 10:00″, a adăugat Elena Mateescu.

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni indică o evoluție a vremii cu alternanțe termice și episoade de precipitații apropiate de normalul perioadei, cu unele abateri regionale la începutul intervalului.

În săptămâna 5–12 ianuarie, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit în vestul, nordul, nord-estul țării și pe alocuri în zonele centrale. În sud-est, temperaturile vor fi ușor peste mediile climatice, în timp ce în celelalte regiuni se vor menține apropiate de normal. Precipitațiile vor fi mai abundente decât de obicei, în special în sud-vestul României.

În intervalul 12–19 ianuarie, valorile termice medii vor coborî ușor sub normal în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face zonele montane și sud-estul, unde temperaturile vor rămâne în jurul mediilor climatice. Cantitățile de precipitații se vor situa, în general, la niveluri normale pentru această perioadă.

Pentru săptămâna 19–26 ianuarie, meteorologii estimează temperaturi apropiate de valorile obișnuite în toate regiunile, iar regimul pluviometric va respecta mediile climatice specifice perioadei.

În intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, vremea va continua să se încadreze în tiparele normale ale sezonului, cu temperaturi specifice perioadei și cantități de precipitații fără abateri semnificative la nivel național.