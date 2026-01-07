Vremea Breaking news

Vine iarna grea în Capitală. Ger și ninsori abundente în următoarele zile

Vine iarna grea în Capitală. Ger și ninsori abundente în următoarele zile
După o perioadă cu temperaturi neobișnuit de blânde, Bucureștiul se pregătește să intre în plin sezon de iarnă geroasă. Meteorologii de la BBC Wheather au actualizat prognoza pentru luna ianuarie, iar datele arată că valorile termice vor scădea semnificativ în următoarele zile. De asemenea, ninsorile vor reveni în Capitală.

Vremea se schimbă în Capitală

Conform prognozei, precipitațiile sub formă de ninsoare se vor menține timp de patru zile consecutive, pe 8, 9, 10 și 11 ale lunii. După încheierea acestui episod, temperaturile vor rămâne persistent negative, iar nopțile geroase vor deveni o constantă pentru locuitorii Capitalei.

Joi, 8 ianuarie 2026, temperaturile vor marca începutul unui val autentic de iarnă în București, cu maxime de 2 grade Celsius și minime nocturne de -3 grade. Ninsorile vor continua și vineri, 9 ianuarie, când mercurul în termometre va oscila între 1 și -4 grade Celsius. Weekendul nu aduce relaxare: sâmbătă, 10 ianuarie, se vor înregistra 2 grade pe timpul zilei și -2 grade noaptea, iar duminică, 11 ianuarie, maxima va atinge pragul de îngheț, 0 grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la -7 grade.

Meteorologii de la BBC Weather semnalează că vremea rece se va menține și luni, 12 ianuarie, cu valori maxime de -3 și minime de -6 grade Celsius.

Cauciucuri de iarnă

Cauciucuri de iarnă. Sursa foto: Pixabay

Cod galben de viscol

În ultimele zile, ANM a emis mai multe coduri galbene și portocalii de ninsori, viscol, polei și intensificări ale vântului, care au afectat rețelele de energie electrică și au creat dificultăți pe principalele artere rutiere.

Specialiștii AccuWeather avertizează că un episod de iarnă severă va afecta mai multe orașe, în special în zonele montane și centrale, unde Brașovul și alte localități se vor confrunta cu ninsori continue, strat consistent de zăpadă, temperaturi extrem de scăzute și viscol.

Vremea în următoarele săptămâni

Până pe 12 ianuarie, vremea va fi mai rece decât normal în vest, nord, nord-est și în unele zone centrale, în timp ce sud-estul va înregistra temperaturi ușor peste mediile climatice, iar restul țării se va menține aproape de normal. Precipitațiile se vor situa peste valorile obișnuite, mai ales în sud-vest, potrivit ANM.

Între 12 și 19 ianuarie, temperaturile medii vor fi ușor sub normal în majoritatea regiunilor, cu excepția zonelor montane și a sud-estului, unde valorile termice vor rămâne apropiate de mediile climatice. Precipitațiile vor fi, în general, normale pentru această perioadă.

În intervalul 19–26 ianuarie, temperaturile vor reveni aproape de valorile obișnuite în întreaga țară, iar regimul pluviometric se va menține în limitele climatice normale. Ultima săptămână, 26 ianuarie – 2 februarie, va aduce vreme stabilă, cu temperaturi specifice sezonului și precipitații fără abateri semnificative.

