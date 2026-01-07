Vremea

Prognoza meteo, 7 ianuarie. Vreme aspră și azi, temperaturile rămân scăzute

Prognoza meteo, 7 ianuarie. Vreme aspră și azi, temperaturile rămân scăzuteFrig. Sursa foto: Dreamstime.com
Vreme foarte rece, dar normală pentru această perioadă a anului, azi, 7 ianuarie, în România, după cum au informat specialiștii meteo. Mercurul din termometre va continua să fie în scădere în majoritatea zonelor. Excepție vor face zonele de sud și de sud-est, acolo unde temperaturile se vor menține peste mediile specifice perioadei.

Prognoza meteo, 7 ianuarie. Vremea se menține rece și miercuri

În Banat, Crișana, Maramureș, precum și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali va ninge, cantitățile de apă vor fi în general de 15…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, mai consistent la munte (20 - 30 cm).

În Transilvania, în restul zonelor de munte, dar și în cea mai mare parte a Moldovei sunt anunțate precipitații mixte în timpul zilei și mai ales ninsori noaptea. Totodată, în celelalte regiuni vor fi ploi, în Dobrogea vor fi posibile descărcări electrice, iar în partea a doua a intervalului, în Oltenia și în vestul și nordul Munteniei, vor fi și lapovițe și ninsori, au mai anunțat cei de la ANM.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursa foto: arhiva EVZ

Unde va ninge

Local vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafale de 70…85 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută, iar noaptea și în sud, centru și est, cu viteze mai mari în Oltenia și pe litoral (în general 50…60 km/h).

Lecția venezueleană pentru România. Cum să câștigi bunăvoința lui Donald Trump
Declaraţii despre presupusul ucigaş în serie de la Anenii Noi. Ar fi fost protejat de o rudă procuror

Temperaturile maxime se vor încadra între -4 grade Celsius în nord-vest și 8 grade Celsius în extremitatea de sud-est, iar cele minime se vor situa între -8 și 7 grade Celsius. Pe areale restrânse, cu precădere la începutul intervalului, va fi ceață.

Maximele din Capitală

În București, cerul va fi noros și temporar vor fi ploi neînsemnate din punct de vedere cantitativ, iar spre sfârșitul intervalului posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat ziua, cu intensificări noaptea (35…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6 până la 7 grade Celsius, iar cea minimă de 0 spre 1 grad. La începutul zilei vor fi condiții de ceață.

