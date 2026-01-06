Social

România, ținta ironiilor în presa maghiară. „Așteptăm de la Trianon”

România, ținta ironiilor în presa maghiară. „Așteptăm de la Trianon"
Presa din Ungaria notează că România a ajuns într-un punct simbolic important: realizarea unei conexiuni rapide între Transilvania și Ungaria prin autostradă. Publicația mandiner.hu arată că planurile autorităților române includ extinderi majore ale rețelei rutiere în următorii ani, făcând totodată referire la proiect ca la un „miracol de la Trianon”, considerând că, pentru prima dată, Transilvania și Ungaria sunt unite printr-o autostradă modernă.

Autostrada A3, segmentul Târgu Mureș – Borș, este în plin proces de extindere. Obiectivul este ca acest traseu să ajungă la aproximativ 200 de kilometri de autostradă continuă, permițând legătura rapidă cu punctul de frontieră cu Ungaria.

Presa maghiară citează relatări din România,  subliniind că această dezvoltare schimbă semnificativ accesul rutier din zonă și conectivitatea cu vestul Europei.

Autostrada Moldovei,tronsonul Focsani-Adjud

Autostrada spre Ungaria, parte din coridorul european

Autostrada Transilvania face parte din Coridorul IV Pan-European, având rolul de a lega zonele centrale ale României de vestul continentului. Proiectul include construcții complexe — poduri, pasaje și noduri rutiere — necesare traversării terenului dificil al Transilvaniei și fluidizării traficului.

Planurile CNAIR pentru anul 2026

CNAIR a prezentat la finalul lui 2024 o listă amplă de obiective pentru anii următori. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmite că, după deschiderile realizate anterior, următorul pas este accelerarea ritmului lucrărilor și introducerea în circulație a mai multor tronsoane.

Cristian Pistol arată că țintele sunt ridicate, după rezultatele obținute până acum.

„Anul viitor este şi mai ambiţios: în 2026 ţinta este de 250 de kilometri noi. A7 (Autostrada Moldovei): încă 125 km vor fi gata, permiţând circulaţia pe autostradă până la Paşcani. Finalizarea inelului nordic al A0 va asigura o legătură neîntreruptă de 578 km între Paşcani şi Constanţa (A7-A3-A0-A2). Premieră pe A1 Sibiu-Piteşti: deschidem secţiunea 4 (Curtea de Argeş-Tigveni) şi dăm în trafic Tunelul Momaia, primul tunel rutier din România săpat prin metoda austriacă. Sectorul Margina-Holdea (A1): ne propunem finalizarea celor 9,13 km, inclusiv a tunelurilor. Această deschidere este însă condiţionată de succesul testelor complexe pentru echipamentele de siguranţă şi monitorizare. Autostrada Transilvania (A3): deschidem încă 68 km. Vom avea 200 km de autostradă între Târgu Mureş şi frontiera cu Ungaria (Borş). Dunărea mai aproape: dăm în circulaţie DEx Brăila - Galaţi (10,76 km) în prima jumătate a anului, maximizând utilitatea Podului suspendat de la Brăila”, transmite Pistol pe pagina sa de Facebook.

Șeful CNAIR menționează, totodată, că numeroase tronsoane sunt în construcție, iar altele se află în diferite etape de licitație și contractare.

