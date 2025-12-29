Ungaria impune restricții de circulație șoferilor români. Intră în vigoare din 1 ianuarie 2026

Începând cu prima zi a anului 2026, transportatorii care trec frontiera româno-ungară pe la Borș vor trebui să respecte reguli noi. CNAIR a anunțat că Ungaria introduce o restricție de circulație pe Drumul Principal 42, aplicată vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone.

Măsura se aplică pe tronsonul Berettyóújfalu – punctul de frontieră cu România, pe sectorul Artand (Ungaria) – Borș I (România), corespunzător DN1.

Singurele excepții sunt vehiculele de marfă care au ca destinație localitățile Biharkeresztes sau Artánd, fapt care trebuie să reiasă din documentele de transport, precum și mijloacele de transport persoane – autobuze și autocare.

În România, restricția este semnalizată prin indicatoare speciale amplasate pe DN1 (E60/E79), la intersecția cu DEx 16, pe sectorul Oradea – Borș I.

Autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone vor fi obligate, pe teritoriul Ungariei, să folosească doar autostrada M4. Conectarea cu autostrada M4 se face prin autostrada A3, prin punctul de trecere Borș II (RO) – Nagykereki (HU), aflat pe frontiera internă a Uniunii Europene.

După intrarea în vigoare a restricției, toate camioanele care depășesc limita de greutate vor circula exclusiv pe M4, care, potrivit MAE, „oferă un nivel de servicii superior și o alternativă sigură, în comparație cu drumul principal nr. 42”.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în cazuri justificate, „poate fi solicitat gratuit un permis de acces, în conformitate cu legislația ungară, de la compania Magyar Közút Nonprofit Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (Compania Ungară de Drumuri Publice)”.

Cetățenii români pot cere sprijin consular la Ambasada României la Budapesta: +36 1 384 7689, Consulatul General al României la Szeged: +36 62 424 431, precum și la Consulatul General al României la Gyula: +36 66 464 579, +36 66 477 147. Apelurile sunt direcționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent.

Pentru urgențe există și numerele de permanență:

Ambasada României în Ungaria: +36 30 535 6912

Consulatul General al României la Szeged: +36 30 677 7980

Consulatul General al României la Gyula: +36 30 635 7181

MAE recomandă consultarea site-urilor oficiale ale ambasadei și consulatelor României din Ungaria, precum și a paginii instituției, pentru informații actualizate.