Românii vor avea parte de măsuri suplimentare de securitate în SUA

Statuia Libertății. Sursa foto: Dreamstime
Statele Unite au trecut la un nou sistem de control în punctele de trecere a frontierei. De vineri, toate persoanele care nu sunt cetățeni americani sunt supuse unor verificări mai stricte, indiferent dacă aleg să călătorească pe cale aeriană, rutieră sau maritimă.

Noile reguli se aplică tuturor străinilor

Schimbarea a fost introdusă printr-o reglementare emisă de Department of Homeland Security (DHS) și extinde colectarea datelor biometrice inclusiv la momentul plecării din SUA, nu doar la sosire.

Autoritățile pot realiza fotografii tuturor persoanelor care nu au cetățenie americană, pot preleva amprente digitale și pot înregistra trăsăturile faciale pentru verificări automate. Sistemul de recunoaștere facială se aplică acum și copiilor sub 14 ani, dar și persoanelor trecute de 79 de ani — categorii care anterior erau exceptate.

Regulile vizează toate tipurile de vizitatori și rezidenți: posesori de „green card”, lucrători temporari, turiști, minori și persoane vârstnice.

Aeroport

Aeroport. Sursa foto: Pixabay

De ce au decis autoritățile americane această schimbare

DHS susține că măsura are rolul de a consolida securitatea Statelor Unite. Printre argumentele invocate se numără riscurile de terorism, folosirea frauduloasă a actelor de călătorie, depășirea perioadei legale de ședere sau furnizarea de date incomplete ori incorecte la trecerea frontierei.

Oficialii afirmă că sistemul ajută la confirmarea identității celor care solicită acces în țară și la verificarea plecării lor la termen.

Critici și discuții privind protecția datelor

Organizațiile care apără drepturile civile au reacționat, ridicând semne de întrebare cu privire la modul de stocare a informațiilor biometrice, perioada în care acestea sunt păstrate, accesul la baze de date și procedurile prin care pot fi corectate eventualele erori.

În același timp, administrația președintelui Donald Trump a propus, pe 10 decembrie, o posibilă înăsprire suplimentară: turiștii din 42 de state ar putea fi nevoiți să transmită istoricul activității de pe rețelele sociale din ultimii cinci ani, în cadrul sistemului ESTA.

Per total, schimbările introduse marchează o etapă nouă în politica de frontieră a Statelor Unite, cu accent puternic pe identificarea biometrică și pe verificarea detaliată a celor care intră și părăsesc teritoriul american.

