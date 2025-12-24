Viza de SUA, refuzată pentru fostul comisar european Thierry Breton și alte patru persoane implicate în cenzura pe rețelele sociale

Departamentul de Stat al SUA a anunțat că va refuza acordarea vizelor pentru cinci persoane, inclusiv fostul comisar UE Thierry Breton, pentru că au încercat să „constrângă” platformele americane de socializare să cenzureze punctele de vedere pe care le consideră contrare ideologiei lor.

„Acești activiști radicali și ONG-uri transformate în arme au intensificat represiunile cenzurii de către state străine - în fiecare caz vizând vorbitori americani și companii americane”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio într-un comunicat.

Thierry Breton, fost comisar european pentru piața internă și fost șef al autorității de reglementare în domeniul tehnologiei al Comisiei Europeană, a fost implicat într-un imens scandal de corupție, mușamalizat de Comisie. Breton încălcase regula care impune oficialilor UE o perioadă de doi ani înainte de a începe să facă lobby.

Breton i-a înfuriat pe americani când a încercat să intervină în campania electorală prezidențială din SUA, din 2024, pe modelul de cenzură specific UE. Mai precis, Thierry Breton i-a remis o amenințare fără precedent lui Elon Musk, conform căruia interviul pe care urma să-l realizeze pe platforma X cu fostul președinte Donald Trump va fi cenzurat în Europa.

Acum, albit de Comisia Europeană în scandalul de corupție, Thierry Breton sugerează că ar avea loc o „vânătoare de vrăjitoare” contra sa și a celorlalți responsabili cu cenzura pe rețelele sociale din UE.

Dar Thierry Breton a fost descris de Departamentul de Stat drept „creierul” Legii privind serviciile digitale (DSA) a UE, care impune moderarea conținutului firmelor de socializare.

În replică, susținătorul cenzurii din UE a postat un mesaj în care le spunea americanilor că „cenzura nu este acolo unde credeți că este.”

Reamintim și faptul că, recent, Comisia Europeană a amendat platforma X a lui Elon Musk cu 120 de milioane de euro în temeiul controversatei legislații pentru serviciile digitale (DSA).

Și șefa cenzurii online din Regatul Unit a fost inclusă pe listă. Este vorba despre Clare Melford, care conduce un ONG numit „Indexul Global de Dezinformare” (GDI).

Subsecretarul de stat american Sarah B. Rogers a explicat că GDI că folosește banii contribuabililor americani „pentru a îndemna la cenzură și includerea pe lista neagră a libertății de exprimare și a presei americane”.

Un purtător de cuvânt al GDI susținut, citat de BBC, că „sancțiunile privind vizele anunțate astăzi reprezintă un atac autoritar asupra libertății de exprimare și un act flagrant de cenzură guvernamentală”.

„Administrația Trump folosește, încă o dată, toată greutatea guvernului federal pentru a intimida, cenzura și reduce la tăcere vocile cu care nu sunt de acord. Acțiunile lor de astăzi sunt imorale, ilegale și neamericane”, au mai susținut reprezentanții cenzurii din Regatul Unit la oficiosul britanic, dovedit public că a manipulat o înregistrare cu Donald Trump, scandal soldat până la urmă cu demisii și un proces cu liderul SUA.

Alături de cei doi, pe lista de interdicție de viză se află și Imran Ahmed de la un ONG numit „Centrul pentru Combaterea Urii Digitale” (CCDH), o organizație care pretinde că ar combate „ura și dezinformarea online”.

Sunsecretarul de stat al SUA, Sarah B. Rogers, l-a numit pe Imran Ahmed „un colaborator cheie al efortului administrației Biden de a transforma guvernul într-o armă împotriva cetățenilor americani”.

De asemenea, au fost supuse interdicțiilor Anna-Lena von Hodenberg și Josephine Ballon de la ONG-ul numit „HateAid”, o organizație germană despre care Departamentul de Stat a arătat că a contribuit la aplicarea cenzurii prin legislația DSA.

Rubio a declarat că s-au luat măsuri pentru a impune restricții de viză „agenților complexului industrial global de cenzură cărora, prin urmare, li se va interzice în general intrarea în Statele Unite”.

„Președintele Trump a fost clar că politica sa externă America First respinge încălcările suveranității americane. Exagerarea extrateritorială a cenzorilor străini care vizează discursul american nu face excepție”, a adăugat el.