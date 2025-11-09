Directorul general și șefa departamentului de știri BBC demisionează după documentarul despre Trump

Directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul executiv al departamentului de știri, Deborah Turness, și-au prezentat demisiile în contextul criticilor aduse BBC pentru editarea documentarului „Panorama” despre președintele american Donald Trump. Criticii susțin că documentarul a indus în eroare telespectatorii prin manipularea unui discurs al lui Trump.

„Vreau să vă anunț că am decis să părăsesc BBC după 20 de ani. Aceasta este în întregime decizia mea și rămân foarte recunoscător președintelui și consiliului de administrație pentru sprijinul lor neclintit și unanim pe parcursul întregului meu mandat, inclusiv în ultimele zile”, a declarat Tim Davie.

El a explicat că lucrează împreună cu consiliul de administrație pentru a stabili calendarul exact, astfel încât succesorul să poată prelua conducerea în mod ordonat. „M-am gândit la cerințele personale și profesionale foarte intense pe care le implică gestionarea acestei funcții de-a lungul multor ani în aceste vremuri agitate, combinate cu faptul că vreau să-i acord succesorului meu timp pentru a contribui la elaborarea planurilor prevăzute în Cartă pe care le va pune în aplicare”, a adăugat acesta.

Davie a subliniat importanța rolului BBC în societate și a recunoscut că dezbaterea recentă a contribuit la decizia sa de a demisiona. „În ansamblu, BBC funcționează bine, dar au fost comise unele greșeli și, în calitate de director general, trebuie să îmi asum responsabilitatea finală”, a afirmat el.

Deborah Turness, director executiv al BBC News, a explicat că și-a luat decizia dificilă de a demisiona deoarece nu mai consideră că poate conduce viziunea colectivă a organizației: „Să căutăm adevărul fără niciun interes ascuns”. Ea a mai spus că „controversa actuală în jurul emisiunii Panorama despre președintele Trump a ajuns într-un stadiu în care provoacă prejudicii BBC – o instituție pe care o iubesc”.

Turness a afirmat că responsabilitatea pentru erorile comise îi revine personal și a subliniat că acuzațiile privind părtinirea instituțională a BBC News sunt greșite.

Problema a fost semnalată de ziarul conservator The Daily Telegraph și se referă la un documentar Panorama difuzat cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale din SUA, pe 5 noiembrie 2024. BBC este acuzată că a montat fragmente dintr-un discurs al lui Donald Trump astfel încât acesta să pară că le spune susținătorilor săi că va merge împreună cu ei la Capitoliu pentru a „lupta ca niște diavoli”.

În realitate, fraza completă a lui Trump a fost: „vom merge spre Capitoliu și îi vom încuraja pe curajoșii noștri senatori și reprezentanți din Congres”, iar expresia „luptă ca niște diavoli” corespundea unui alt pasaj din discurs.

Discursul a fost ținut de Trump pe 6 ianuarie 2021, ziua în care sute de susținători ai săi au atacat sediul Congresului din Washington. Trump a fost învins la alegerile prezidențiale de democratul Joe Biden, dar a pretins contrariul.