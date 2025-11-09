Postul BBC, acuzat că a denaturat declarațiile lui Trump, trebuie să dea explicații în Parlamentul britanic

Ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy, a calificat duminică drept „extrem de gravă” acuzația potrivit căreia BBC ar fi prezentat în mod înșelător declarațiile fostului președinte american Donald Trump într-un documentar, potrivit AFP. Oficialul a precizat că președintele grupului BBC, Samir Shah, va fi audiat luni în fața comisiei pentru cultură și mass-media a Parlamentului britanic, unde va trebui să ofere explicații detaliate și, cel mai probabil, scuze oficiale.

Controversa a fost declanșată de un documentar difuzat de emisiunea de știri „Panorama” cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale din SUA, pe 5 noiembrie 2024. BBC este acuzată că a montat fragmente dintr-un discurs al lui Trump astfel încât acesta să pară că îndeamnă susținătorii săi să „lupte ca niște diavoli” la Capitoliu. În realitate, declarația președintelui făcea referire la „curajoșii noștri senatori și reprezentanți din Congres”, iar expresia „luptă ca niște diavoli” aparținea unui alt pasaj din discurs.

Discursul lui Trump din 6 ianuarie 2021 a avut loc în ziua în care sute de susținători ai săi au atacat sediul Congresului din Washington. Deși Trump a fost învins la urne de democratul Joe Biden, el a continuat să pretindă contrariul.

Ministrul Lisa Nandy a subliniat că nu este vorba doar despre emisiunea „Panorama”, ci despre acuzații mai ample privind o posibilă prejudecată sistemică în modul în care BBC tratează subiectele delicate. „Îngrijorarea mea este că deciziile editoriale nu respectă întotdeauna cele mai înalte standarde”, a declarat oficialul.

BBC a confirmat că Samir Shah va furniza „un răspuns complet” comisiei parlamentare și că situația este tratată cu seriozitate.

Scandalul survine la scurt timp după ce BBC a fost sancționată pe 17 octombrie de autoritatea de reglementare a mass-media, Ofcom, pentru „încălcarea regulilor de difuzare” într-un reportaj despre Gaza. În acel caz, naratorul principal al materialului era fiul unui înalt responsabil Hamas, fapt care nu a fost menționat, ceea ce a constituit „o sursă de înșelare substanțială”.