Trump, surprins într-o ipostază care a provocat o reacție urgentă de la Casa Albă

Imagini cu președintele Donald Trump, care pare că are ochii închiși în timpul unui eveniment oficial desfășurat în Biroul Oval, au stârnit reacții puternice în spațiul public american.

Publicate pe rețelele sociale în weekendul trecut, înregistrările au fost folosite de adversarii politici ai liderului de la Washington pentru a relansa discuțiile despre starea sa de sănătate și capacitatea de a conduce.

Evenimentul a avut loc joi, când Donald Trump a susținut un anunț privind reducerea prețurilor la medicamentele pentru slăbit. Aflat în Biroul Oval, în spatele biroului Resolute, alături de mai mulți oficiali, Trump a vorbit despre măsuri care vizează accesul mai facil la tratamente pentru afecțiuni precum diabetul, bolile de inimă și obezitatea.

În imaginile filmate în timpul declarațiilor, președintele pare, în unele momente, că are ochii închiși sau că se străduiește să-i mențină deschiși. La un moment dat, el își freacă ochii, ceea ce a alimentat speculațiile privind o posibilă stare de oboseală accentuată.

Biroul de presă al guvernatorului democrat Gavin Newsom, unul dintre cei mai vocali critici ai administrației Trump, a postat imaginile și a comentat: „SOMNOROSUL DON S-A ÎNTORS”, o ironie directă la adresa liderului republican.

Comentariul face trimitere la porecla „Sleepy Joe”, utilizată în campania electorală de Trump pentru a-l ataca pe fostul președinte Joe Biden, acuzat că ar fi lipsit de vigoare și energie.

photos of Trump sleeping through yesterday's Oval Office event via Andrew Harnik of Getty pic.twitter.com/zurDLxkFVt — Aaron Rupar (@atrupar) November 7, 2025

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, a negat că Trump ar fi dormit în timpul evenimentului. Într-o declarație pentru CNN, oficialul a afirmat:

„Președintele nu dormea; de fapt, el a vorbit pe tot parcursul evenimentului și a răspuns la multe întrebări ale presei în timpul acestui anunț, care reprezintă o reducere istorică a prețurilor pentru americani la două medicamente ce îi ajută pe cei care se luptă cu diabetul, bolile de inimă, obezitatea și alte afecțiuni. Acest anunț al președintelui Trump va economisi o sumă semnificativă de bani și va salva nenumărate vieți americane. Și totuși, mass-media liberală, care eșuează, vrea să promoveze o narațiune fără sens, în loc să reflecte acest eveniment”.

La 79 de ani, Donald Trump este cel mai în vârstă președinte în funcție din istoria Statelor Unite, depășindu-l pe Joe Biden, care avea 78 de ani în momentul învestirii. Îngrijorările legate de starea sa de sănătate nu sunt noi.

Luna trecută, Trump a declarat că a fost supus unui RMN la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, fără a preciza motivul. În timpul verii, Casa Albă a anunțat că președintele suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune comună la vârstă înaintată, care poate provoca umflarea picioarelor. De asemenea, liderul de la Washington a fost surprins cu vânătăi vizibile pe mână, despre care a afirmat că provin de la faptul că „strânge prea multe mâini”.