Postul BBC, acuzat de manipulare. Materiale montate cu Trump în emisiunea Panorama

Conducerea BBC se află sub presiune majoră după apariția unor acuzaţii potrivit cărora emisiunea Panorama a editat‑în mod înşelător discursul Donald Trump din 6 ianuarie 2021, pentru a crea impresia că acesta a îndemnat susţinătorii să atace sediul Congresului SUA.

Potrivit unui memorandum intern, prezentat de publicaţia The Telegraph şi semnat de fostul consilier extern al comitetului de standarde editoriale al BBC, Michael Prescott, „clipul montat” i‑ar fi făcut pe telespectatori să creadă că preşedintele american a spus fraza:

„Vom merge pe jos la Capitoliu și voi fi cu voi, și vom lupta. Vom lupta ca naiba.”

Potrivit documentului, acest fragment ar fi rezultat din îmbinarea a două părţi separate ale discursului, date la interval de aproape o oră, iar contextul real includea un apel la protest paşnic şi patriotic:

„Vom merge pe jos la Capitoliu și voi fi cu voi. Știu că toți cei de aici vor mărșălui în curând spre clădirea Capitoliului pentru a vă face vocile auzite în mod pașnic și patriotic.”

Mai mult, în filmul prezentat de Panorama apare, imediat după acel sunet montat, o secvenţă cu membri ai grupului de extremă‑dreapta Proud Boys mărşăluind spre Capitol, deşi imaginile respective ar fi fost filmate cu aproximativ o oră înainte ca Trump să îşi rostescă discursul.

Emisiunea în discuţie, intitulată Panorama: Trump: A Second Chance?, a fost difuzată în octombrie 2024, cu aproximativ o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale americane din anul respectiv.

Conform memorandumului intern semnat de Michael Prescott, două secvenţe distincte ale discursului lui Trump au fost tăiate şi lipite pentru a crea un citat compact cu impact dramatic.

În realitate:

La circa 15 minute după începerea discursului, Trump a afirmat: „Vom merge pe jos la Capitoliu și voi fi cu tine..”

Aproximativ 54 minute mai târziu, el a spus: „Ne luptăm cu înverșunare, iar dacă nu luptați cu înverșunare, n-o să mai aveți țară.”

Însă, versiunea montată difuzată de BBC spunea:

„Vom merge pe jos la Capitoliu și voi fi cu voi, și vom lupta. Vom lupta ca naiba…”

Documentul intern susţine că astfel s‑a creat impresia că Trump a făcut o îndemnare directă la violenţă, ceea ce nu corespunde cu contextul complet al discursului.

De asemenea, secvenţa cu mărşălul grupului Proud Boys, prezentată ca reacţie imediată la discurs, a fost filmată înainte ca Trump să înceapă să vorbească.

Prescott a transmis acest memorandum de 19 pagini către fiecare membru al consiliului de administraţie al BBC şi l‑a trimis spre circulaţie în departamentele guvernamentale.

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat că, deşi nu comentează documente scurse, feedback‑ul primit este tratat cu seriozitate şi analizat cu grijă.

Totodată, BBC a subliniat că Michael Prescott este fost consilier al comitetului său de standarde editoriale, unde „punerile în discuţie ale diferitelor opinii şi acoperiri sunt în mod obișnuit discutate şi dezbătute”.

Deocamdată, BBC nu a efectuat o conferinţă de presă separată pentru a răspunde tuturor detaliilor ridicate în memorandum.

Memorandumul semnat de Michael Prescott afirmă că modul în care emisiunea a fost editată este „complet înşelător”.

Textul notează:

„A fost complet înșelător să edităm clipul în modul în care l-a difuzat Panorama. Faptul că [dl. Trump] nu i-a îndemnat în mod explicit pe susținători să coboare și să lupte la Capitoliu a fost unul dintre motivele pentru care nu au existat acuzații federale pentru incitare la revoltă.”

Redactarea acestei afirmaţii atrage atenţia asupra riscului percepţiei publice potrivit căreia BBC ar fi compromiş o parte esenţială a standardelor sale de imparţialitate şi acurateţe.

Mai mult, autorul memo‑ului avertizează că astfel de practici pot eroda încrederea audienţei în instituţie:

„De ce ar trebui să avem încredere în BBC și unde se va termina toată această situație?”

În contextul în care BBC este finanţată în mare parte prin taxa de licenţă în Marea Britanie şi are un mandat de imparţialitate, acuzaţiile ridică întrebări importante privind funcţia unei instituţii publice de media şi responsabilitatea ei faţă de public.

Scandalul apare într‑un moment tensionat pentru relaţia dintre BBC şi administraţia unui preşedinte american. Fiul lui Donald Trump, Donald Trump Jr., a redistribuit povestea în social media şi a acuzat BBC de „fake news”.

De asemenea, jurnalistul care a descoperit povestea pentru The Telegraph, Gordon Rayner, a declarat că Casa Albă „analizează” modul de editare al materialului, sugerând că incidentul are implicaţii internaţionale.

Pe de altă parte, pentru BBC, reputaţia de instituţie de referinţă în materie de jurnalism implică o responsabilitate amplificată în raport cu audienţa internaţională şi în faţa obser‑ vării regulate a reglementatorului britanic Ofcom, în ceea ce priveşte standardele de acoperire jurnalistică.

Conducerea BBC, începând cu director‑generalul Tim Davie, se află într‑o situaţie dificilă. În trecut, instituţia a fost implicată în alte controverse jurnalistice, iar acum riscul pentru încrederea publică este majorizat.

Memo‑randumul arată că semnalările lui Michael Prescott au fost, în opinia sa, „refuzate sau ignorate” de către cei din conducerea BBC.

Dacă se va stabili că standardele editoriale au fost compromise, consecinţele pot include revizuirea internă a procedurilor, responsabilităţi la nivel înalt sau chiar consecinţe externe – cum ar fi intervenţia regulatorului Ofcom sau investigarea din partea parlamentarilor britanici.

Confirmarea exactă a modului în care a fost realizată editarea: ce părţi ale discursului au fost tăiate, cum s‑a făcut montajul.

Dacă BBC a oferit participanţilor la emisiune şi audienţei informaţii clare privind editarea şi contextul materialului filmat. Care este răspunsul oficial complet al BBC, inclusiv în ce măsură îşi asumă responsabilitatea dacă s‑a produs o abatere de la standardele sale.

Dacă reglementatorul Ofcom sau altă autoritate va deschide o investigaţie privind respectarea standardelor de acurateţe şi imparţialitate.

Impactul acestei situaţii asupra percepţiei publice asupra BBC, atât în Marea Britanie, cât şi la nivel internaţional.

Acuzaţiile că emisiunea Panorama a BBC ar fi editat în mod înşelător discursul lui Donald Trump pentru a sugera îndemnul la violenţă la Capitoliu ridică probleme semnificative pentru reputaţia şi funcţia instituţiei de radiodifuziune publică.

Memorandumul intern semnat de Michael Prescott evidenţiază o suspiciune de manipulare editorială care ar putea submina încrederea publicului.