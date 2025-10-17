BBC prezintă criminalii palestinieni drept eroi. Adevărul despre cei eliberați în schimbul ostaticilor

Pe prima pagină a BBC News a fost difuzat recent un clip despre eliberarea unor deținuți palestinieni, prezentat într-un mod care i-a descris ca „eroi naționali”.

Totuși, mulți dintre acești prizonieri au fost condamnați pentru omoruri și atentate teroriste împotriva israelienilor, iar contextul faptelor lor indică faptul că nu se poate vorbi despre eroi în sensul tradițional.

Corespondentul BBC pentru Orientul Mijlociu, Lucy Williamson, a intervievat-o pe Aida Abu Rob, sora lui Murad Abu al-Rub, care aștepta eliberarea fratelui său ca parte a acordului de încetare a focului.

În videoclipul intitulat „Speranțele surorii spulberate în lunga așteptare a eliberării fratelui palestinian”, Aida a declarat cu lacrimi în ochi că „nu știu dacă îmi voi recunoaște fratele”.

Voice-over-ul din reportaj menționa:

„Aida a așteptat 20 de ani ca fratele ei, Murad, să fie eliberat dintr-o închisoare din Israel. Zeci de prizonieri au ieșit din autobuzele Crucii Roșii ca tați, frați și fii—aduși ca eroi naționali. Dar Murad nu era printre ei.”

Ce nu a fost menționat în reportaj este că Murad Abu al-Rub servea patru pedepse pe viață în Israel, câte una pentru fiecare israelian ucis într-un atentat terorist pe care l-a ajutat să-l planifice.

În martie 2006, Abu al-Rub a fost implicat în pregătirea unui atac sinucigaș în Kedumim, Cisiordania. Atacatorul, deghizat în autostopist evreu ortodox, a detonat un dispozitiv exploziv după ce a fost preluat de o mașină care transporta patru israelieni, toate victimele fiind ucise, inclusiv atacatorul.

BBC a recunoscut ulterior că ar fi trebuit să includă în toate versiunile informația că el servea patru pedepse pe viață.

Sub acordul de încetare a focului facilitat de președintele american Donald Trump, Israel a eliberat aproape 2.000 de deținuți palestinieni, dintre care 250 erau condamnați pentru crime grave, inclusiv omoruri. Al Jazeera îi descrie pe aceștia drept „prizonieri politici și persoane dispărute forțat”.

Reuters a intervievat pe Mohammad Al-Khatib, care a petrecut 20 de ani în închisoare pentru uciderea a trei israelieni, declarând:

„Am avut întotdeauna speranță, de aceea am continuat să fim statornici.”

Tala Al Barghouti, fiica unui terorist Hamas condamnat la 67 de pedepse pe viață, a criticat acordul pe Facebook, spunând că acesta „a sacrificat pe cei care au jucat cel mai mare rol în rezistență și a închis speranțele eliberării lor”.

Pentru mulți israelieni, eliberarea ostaticilor a fost dulce-amăruie. A fost o mare ușurare ca cei răpiți să fie eliberați, dar acordul a implicat și eliberarea unor criminali palestinieni condamnați pentru omoruri și atacuri teroriste.

Tal Hartov, supraviețuitoare a unui atac violent în 2010, a declarat:

„Pot să mă simt încântată și plină de speranță și bucurie că ostaticii noștri se întorc acasă. Dar pot să mă simt și furioasă, pot să mă simt trădată, pot să mă simt goală. Nu sunt exclusiv unul față de celălalt.”

Alți deținuți eliberați includ Raed Sheikh, polițist și membru Fatah, care a servit multiple pedepse pe viață pentru implicarea în uciderea a doi soldați israelieni; Mahmoud Issa, condamnat pentru răpirea și uciderea unui gardian israelian; și frații Shamasneh, implicați în atacuri violente asupra adolescenților israelieni.

Deși mass-media a prezentat acești prizonieri palestinieni ca „eroi naționali”, contextul legal și faptele lor arată că ei au fost condamnați pentru crime grave împotriva israelienilor.

Diferența dintre prezentarea emoțională și realitatea judiciară subliniază complexitatea situației și reacțiile mixte ale comunităților implicate în schimbul de prizonieri.