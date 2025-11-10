BBC, în centrul unor imense scandaluri și înainte de demisia conducerii

BBC, una dintre cele mai mari instituții media din lume, s-a confruntat de-a lungul timpului cu multiple controverse care au stârnit dezbateri intense atât în interiorul organizației, cât și la nivel internațional.

De la scandalurile interne privind comportamentele neadecvate ale angajaților, la acuzații de părtinire editorială în acoperirea conflictelor internaționale și a subiectelor sociale sensibile, BBC a fost supusă unui scrutin public constant.

Această știre prezintă o sinteză detaliată a celor mai importante controverse care au afectat reputația instituției, analizând fiecare caz în parte și evidențiind modul în care BBC a reacționat la aceste situații.

În anii 1960–2000, Jimmy Savile, un prezentator de televiziune și radio de la BBC, a fost implicat în abuzuri sexuale asupra unor minori, fapt care a ieșit la lumină post-mortem.

Investigațiile ulterioare au arătat că, deși existau indicii ale comportamentului său, instituția nu a luat măsuri adecvate la momentul respectiv.

Al Jazeera nota că

„BBC a fost criticată pentru că nu a acționat la timp și pentru gestionarea deficitară a informațiilor care indicau abuzurile”.

Raportul independent privind cazul Savile a evidențiat eșecuri majore în procedurile interne ale BBC, conducând la demisii la nivel înalt și la implementarea unor politici mai stricte pentru protecția minorilor.

În mod specific, raportul subliniază că „existau oportunități de a preveni aceste abuzuri, dar mecanismele instituționale nu au funcționat corespunzător”.

Această controversă a declanșat o evaluare generală a culturii organizaționale a BBC, accentuând necesitatea unei supravegheri și a unor politici de protecție a angajaților și a publicului.

În 1995, Martin Bashir a realizat un interviu cu Diana, Princess of Wales, pentru emisiunea Panorama.

Ancheta Lord Dyson, desfășurată ulterior, a concluzionat că Bashir a folosit metode de înșelăciune pentru a obține interviul.

The Independent afirmă că „BBC și-a cerut scuze oficial către familia regală, recunoscând că interviul a fost obținut prin metode inadecvate”.

Raportul Dyson detaliază modul în care Bashir a manipulat documentele și informațiile pentru a câștiga încrederea membrilor casei regale, ceea ce a ridicat întrebări privind standardele etice și de verificare în interiorul BBC.

În urma acestui scandal, instituția a implementat proceduri mai stricte pentru aprobarea și monitorizarea interviurilor cu subiecte sensibile.

Această controversă a consolidat discuțiile despre responsabilitatea media în manipularea surselor și prezentarea corectă a informațiilor către public.

Mai mult de 100 de angajaţi ai BBC au semnat o scrisoare către directorul general, Tim Davie, şi către şef‑executivul instituţiei, Deborah Turness, acuzând o „acoperire favorabilă Israelului” şi o lipsă a jurnalismului de riguroasă verificare a informaţiilor privind acţiunile israeliene.

„Fiecărei ştiri şi articol radio care nu au provocat în mod robust declaraţiile israeliene li se atribuie faptul că au de‑umanizat palestinienii.”

Raportul CfMM semnalează, printre altele:

„BBC a intervievat semnificativ mai puţin palestinieni comparativ cu israelienii (1.085 faţă de 2.350) …” şi „prezentarea perspectivei «auto‑apărării israeliene» de 11 ori mai frecvent decât perspectiva palestiniană (2.340 faţă de 217)”.

O parte din critică se referă la modul în care BBC a folosit termeni precum „masacru”, „atrocitate” – susţinând că aceşti termeni au fost aplicaţi cu mai mare frecvenţă acţiunilor HPC (Hamas‑Israel) din partea israeliană, decât invers.

De asemenea, BBC a admis că, într‑o ştire difuzată în iunie 2025, un prezentator a descris grupul Hamas ca „grup terorist” fără a preciza exact despre cine este vorba, ceea ce a fost considerat o „încălcare a standardelor editoriale” ale BBC.

În august 2024, purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, David Mencer, l‑a acuzat pe prezentatorul BBC, Mishal Husain, că a manifestat un comentariu pro‑palestinian în cadrul emisiunii „Today”.

„… Sunt de aceeaşi părere: cred că meritaţi titlul de prezentator pro‑palestinian al anului, şi vă felicit pentru asta.” — David Mencer către Mishal Husain.

BBC a răspuns că Husain a pus întrebări „legitime şi importante” şi că a acţionat „într‑un mod profesional, echitabil şi cu curtoazie”.

Un alt caz: articolul „’„Da”: Prezentatorul BBC pare să fie de partea Hamasului în timpul interviului” spune că prezentatorul Tadhg Enright — în timpul unui interviu cu Omar Shakir (director regional al Human Rights Watch) — a răspuns cu „Da, într-adevăr,” când invitatul a afirmat că Israel comite atrocităţi.

„Acesta este un atac asupra libertății presei... în loc să încerce să înăbușe relatările despre atrocități, guvernul israelian ar trebui să înceteze să le comită.” — Omar Shakir.

Prezentatorul a răspuns: „Da, într‑adevăr”.

Un documentar BBC produs de firma independentă HOYO Films a stârnit controverse majore: naratorul era un băiat de 13 ani, fiul unui ministru în guvernul Hamas. BBC a eliminat documentarul din platforma sa după difuzare.

Raportul intern BBC a concluzionat:

„Audienţa ar fi trebuit să fie informată despre poziţia tatălui naratorului, un ministru al guvernului Hamas. Aceasta era o informaţie critică.” — Peter Johnston, Director Editorial Plângeri & Revizuiri, BBC.

Deşi ancheta nu a identificat alte încălcări ale imparţialităţii, Ofcom (regulatorul media britanic) a sancţionat BBC pentru că a postat un program „material înşelător” în raport cu normele sale. AP News

Selecţia surselor – Raportul CfMM reclamă că BBC a oferit mult mai multă vizibilitate poziţiei israeliene decât celei palestiniene, în contextul interviurilor şi declaraţiilor oficiale.

Întrebările adresate – Criticii afirmă că BBC a cerut celor care reprezintă Hamas/Palestina să condamne atacurile din 7 octombrie, dar nu a pus acelaşi tip de întrebări interlocutorilor israelieni despre responsabilitatea în cazul morţilor civili palestinieni.

Limbajul editorial – Termeni precum „masacru” sau „atrocități” au fost aplicaţi cu frecvenţă mai mare acţiunilor israeliene, susţin criticii, în timp ce acţiunile Hamas au fost descrise drept „răpiri”, „atacuri” dar nu întotdeauna contextualizate adecvat.

Etichetarea grupului Hamas – BBC a recunoscut că un prezentator a folosit expresia „grup de teroare” referitor la Hamas fără să indice exact despre cine este vorba, ceea ce încalcă politica editorială a organizaţiei.

Reacţii interne şi externe – Observaţii critice vin atât din interiorul BBC (angajaţi) cât şi din sectorul politic sau guvernamental (ex.: fostul ministru britanic de externe David Cameron a criticat public BBC pentru că nu califică Hamas drept organizaţie teroristă).

BBC a replicat că recunoaşte dificultăţile raportării din zone de conflict, în special acolo unde accesul jurnalistic este limitat, şi afirmă că îşi revizuieşte de fiecare dată greşelile.

De exemplu:

„Atunci când facem greşeli sau am adus schimbări în modul de raportare, suntem transparenţi.”

Mai mult, în cazul documentarului retractat, BBC a admis că a existat „o eroare semnificativă” în verificarea editorială.

În ultimele decenii, BBC s-a aflat în centrul unor dezbateri intense privind modul în care tratează subiectele legate de identitatea de gen.

Criticii susțin că instituția ar fi favorizat anumite perspective și ar fi limitat sau respins publicarea materialelor care contraziceau ideea identității de gen autoidentificate.

Aceste controverse au vizat atât conținutul editorial, cât și deciziile privind invitații și experții intervievați.

Un exemplu notabil este cazul autoarei J.K. Rowling, ale cărei opinii privind identitatea de gen au fost considerate „foarte nepopulare” de către BBC într-o prezentare pentru emisiuni și articole.

Christian.org.uk raportează traducerea declarației oficiale:

„BBC a greșit atunci când a catalogat opiniile doamnei Rowling privind identitatea de gen ca fiind foarte nepopulare, fără a demonstra că acestea erau într-adevăr percepute astfel de public.”

Aceasta a generat discuții cu privire la echilibrul editorial și la modul în care instituția poate reflecta opinii contrare fără a le respinge sau marginaliza.

Un alt caz emblematic este videoclipul educațional BBC intitulat „100 de genuri”, destinat publicului tânăr, care susținea că există o diversitate extinsă de identități de gen.

Materialul nu a inclus nicio voce critică sau perspective alternative.

„După noi plângeri primite, BBC a retras materialul pentru a evalua dacă prezentarea informațiilor era adecvată și echilibrată”.

Criticii au interpretat această decizie ca pe un semn că BBC exclude opiniile sceptice, în timp ce instituția a menționat că scopul a fost protejarea publicului și a comunităților vulnerabile.

În plus, un memo intern BBC, ajuns în atenția publicului prin intermediul mass-media, a avertizat jurnaliștii despre necesitatea de a evita prezentarea opiniilor care contrazic identitatea de gen autoidentificată, pentru a nu genera controverse „inutile” sau pentru a nu ofensa comunitățile vizate.

GB News relatează traducerea principalelor idei din document:

„Personalul editorial trebuie să fie conștient că indivizii implicați în aceste subiecte au adesea un mare interes personal în modul în care sunt prezentate informațiile, ceea ce necesită o abordare atentă a limbajului și a surselor.”

Această practică a fost percepută de critici ca o cenzură indirectă, în sensul că opiniile critice sau alternative nu beneficiază de spațiu echitabil în platforma BBC.

În contrast, instituția susține că deciziile editoriale nu reprezintă o excludere a opiniei publice, ci aplicarea unor principii privind protecția minorilor, respectarea limbajului preferat de indivizi și menținerea unui echilibru între libertatea de exprimare și responsabilitatea socială.

Controversele privind identitatea de gen includ și discuții despre utilizarea limbajului preferat, cum ar fi pronumele și termenii folosiți pentru a descrie tranziția de gen sau situațiile legate de copii.

În mai multe articole și emisiuni, BBC a aplicat aceste principii editoriale pentru a evita discriminarea sau marginalizarea persoanelor trans.

Totuși, această abordare a generat critici din partea unor grupuri care consideră că instituția limitează în mod excesiv opiniile critice și nu oferă o platformă echilibrată pentru dezbaterea publică.

De exemplu, în articolul privind sexul biologic, BBC a folosit formularea „sexul biologic nu poate fi schimbat” ca parte a contextului explicativ, dar nu a inclus opinii contrare.

Criticii au argumentat că alegerea frazei reflectă o poziție editorială implicită, în timp ce BBC a răspuns că scopul a fost doar oferirea unui cadru informativ, fără intenția de a promova o ideologie.

Aceste controverse reflectă provocările cu care se confruntă BBC în gestionarea subiectelor sensibile. Ele evidențiază tensiunea dintre dorința de a proteja comunitățile vulnerabile, responsabilitatea socială și standardele de imparțialitate jurnalistică.

În contextul alegerilor prezidenţiale din Statele Unite, una dintre cele mai recente controverse care implică instituţia britanică BBC este legată de acuzaţii conform cărora BBC ar fi editat atât material video, cât şi audio pentru a modifica sensul sau impresia creată de un discurs al fostului preşedinte Donald Trump.

Această situaţie a generat dezbateri privind imparţialitatea instituţională, manipularea materialelor editoriale şi respectarea standardelor jurnalistice.

Episodul central al disputelor a avut loc în cadrul documentarului „Panorama: Trump — A doua șansă?”, difuzat de BBC în octombrie 2024, înainte de alegerile prezidenţiale americane.

În acel material, se afirma că discursul lui Trump din 6 ianuarie 2021 a fost „tăiat” şi reasamblat astfel încât să sugereze că el a îndemnat explicit la violenţă la Capitol Hill.

Potrivit unui raport intern, acesta ar fi combinat replici din discurs separate de aproape o oră pentru a crea impresia că Trump a spus:

„Vom merge pe jos la Capitoliu și eu voi fi acolo cu voi, și vom lupta. Vom lupta ca naiba.” („We’re going to walk down to the Capitol and I’ll be there with you, and we fight. We fight like hell.”).

În varianta BBC, acel segment fusese întrerupt, iar Trump ar fi mai întâi spus:

„Știu că toți cei de aici vor mărșălui în curând spre clădirea Capitoliului pentru a-și face vocile auzite în mod pașnic și patriotic.” („I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard.”)

Memorandumul intern redactat de fostul consilier editorial al BBC, Michael Prescott, susţine că editarea imagine–sunet a transmis o versiune „complet înşelătoare” pentru spectatori:

„A fost complet înșelător să editezi clipul în modul în care l-a difuzat Panorama... Faptul că [dl. Trump] nu i-a îndemnat în mod explicit pe susținători să coboare și să lupte la Capitoliu a fost unul dintre motivele pentru care nu au existat acuzații federale pentru incitare la revoltă..”

De asemenea, raportul reclamă că materialul a asociat imagini cu membri ai grupării Proud Boys înaintând spre Capitolul SUA înainte să înceapă discursul lui Trump, creând o legătură de succesiune falsă.

Principalele acuzaţii aduse BBC vizează:

selectarea şi montajul fragmentelor de discurs astfel încât să fie eliminate părţi ce oferă context paşnic sau apeluri la protest paşnic;

utilizarea unor imagini de protest care fuseseră filmate înainte de discursul lui Trump şi prezentarea lor în program ca efect direct al discursului;

transmiterea unei impresii că materialul ar reprezenta o succesiune cronologică şi logică reală, de fapt reconfigurată.

BBC, în răspunsul său public, a declarat că „nu comentează documente scurse”, dar că „atunci când primim feedback, îl luăm în serios şi îl analizăm cu atenţie”.

Totuşi, ca urmare a scandalului, atât directorul general Tim Davie, cât şi CEO‑ul BBC News Deborah Turness au demisionat.

Această controversă intervine într‑un moment în care media globală este supusă unei presiuni tot mai mari legate de acoperirea imparţială a proceselor electorale şi de riscul manipulării informaţiei.

În particular, editările contestate ridică întrebări privind responsabilitatea BBC faţă de public: dacă materialele audio‑video au fost montate astfel încât să inducă o altă interpretare decât cea originală, se pune problema dacă publicul a primit informaţii conforme cu realitatea discursului.

Mai mult, deoarece difuzarea a avut loc înainte de alegeri, unii observatori susţin că această editare ar fi putut influenţa percepţia publicului asupra candidatului Trump.

Aceasta, la rândul său, generează întrebări asupra rolului instituţiilor media în democraţie şi asupra modului în care ele ar trebui să respecte standarde stricte de imparţialitate în campanii electorale.

Octombrie 2024: Episodul „Panorama: Trump — A Second Chance?” este difuzat de BBC.

Noiembrie 2025: Se publică raportul intern şi deseori citatul‑cheie: „It was completely misleading to edit the clip in the way Panorama aired it.”

3 Noiembrie 2025: Organizarea ştirii în media britanică; BBC acuzată de editare selectivă.

9 Noiembrie 2025: Tim Davie şi Deborah Turness îşi anunţă demisia.

De-a lungul decadelor, BBC s-a aflat în centrul unor numeroase controverse, de la scandalurile interne precum abuzurile lui Jimmy Savile, la metodele jurnalistice contestate ale lui Martin Bashir, până la acuzațiile de părtinire în acoperirea conflictelor internaționale sau a subiectelor sensibile precum identitatea de gen.

Fiecare incident a evidențiat provocările complexe ale menținerii imparțialității și eticii editoriale într-o instituție globală.

De la cenzură și manipularea materialelor audio-video, până la excluderea opiniilor critice sau interpretarea selectivă a faptelor, aceste controverse rămân puncte de referință pentru evaluarea responsabilității media și a încrederii publicului.