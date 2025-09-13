BBC cenzurează expresia „terorist Hamas”, iar publicul și politicienii reacționează vehement

Un nou scandal a izbucnit la BBC după ce corporația a sancționat un prezentator pentru că a folosit expresia „teroriști Hamas” într-o emisiune difuzată pe 15 iunie, potrivit The Telegraph.

Hotărârea a fost luată de Unitatea Executivă pentru Plângeri (ECU), care a apreciat că folosirea termenului a încălcat regulile interne de acuratețe și imparțialitate.

În timp ce BBC insistă că nu etichetează organizațiile în mod direct, ci doar consemnează modul în care acestea sunt desemnate de terți, criticii acuză că această poziție favorizează indirect grupările extremiste.

ECU a precizat că utilizarea expresiei „terorist Hamas” de către un prezentator de știri a fost contrară ghidurilor editoriale.

Regulamentul BBC prevede ca jurnaliștii să evite catalogările proprii și să se limiteze la citarea desemnărilor oficiale, cum ar fi cele făcute de guverne sau organizații internaționale. Dar Hamas este desemnată ca organizație teroristă de Australia, Canada, Paraguai, Israel, Japonia, Noua Zealandă, Statele Unite, Uniunea Europeană și, evident, și Regatul Unit.

În acest caz, prezentatorul nu a menționat surse externe, ci a prezentat afirmația ca fapt, ceea ce, potrivit deciziei, a încălcat neutralitatea editorială.

Discuția privind modul în care BBC trebuie să se raporteze la Hamas este veche și intensă. După atacurile din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, fostul premier Rishi Sunak a cerut public postului să denumească Hamas „grup terorist”, lucru pe care grupul de presă de stat a refuzat să-l facă.

BBC won’t call Hamas terrorists but are happy to call the National Rally party Far Right.#DefundtheBBC. pic.twitter.com/VB5En3afHA — BLAIM GAME (@BLAIMGame) June 30, 2024

La acel moment, și ministrul de externe David Cameron a criticat BBC, susținând că „acești oameni sunt teroriști și trebuie descriși ca atare”. În pofida presiunilor politice, conducerea a menținut aceeași linie editorială.

Decizia ECU a stârnit imediat reacții puternice în spațiul public. Foști executivi ai corporației au declarat că plătitorii de taxe, care susțin BBC prin taxa obligatorie, ar fi „scandalizați” de faptul că instituția cheltuie resurse pentru a proteja reputația unui grup extremist.

Pe rețelele sociale, numeroși utilizatori au criticat poziția BBC, acuzând-o de relativism moral și lipsă de empatie față de victimele atacurilor Hamas.

Pe de altă parte, susținătorii politicii editoriale favorabile teroriștilor Hamas susțin că imparțialitatea ar fi o valoare fundamentală pentru BBC și că termenii încărcați emoțional pot afecta încrederea publicului.

Ei susțin că instituția ar fi aplicat aceeași regulă și în alte contexte internaționale, evitând să eticheteze organizații controversate fără a cita surse externe.

Decizia recentă ridică noi întrebări despre viitorul standardelor editoriale la BBC și despre modul în care presa globală ar trebui să abordeze subiecte sensibile.

Într-un context geopolitic marcat de conflicte, termenul „terorist Hamas” rămâne un punct de fractură între necesitatea de a păstra neutralitatea jurnalistică și presiunea de a recunoaște realitățile de pe teren.

Dacă BBC va continua să evite această formulare, este posibil ca instituția să se confrunte cu o erodare a încrederii în rândul publicului britanic.

În plan internațional, politica BBC va fi urmărită atent, mai ales de către alte organizații media care se confruntă cu dileme similare în acoperirea conflictelor.