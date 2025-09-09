International Teroriștii Hamas, loviți de Israel în Qatar. Liderii organizației au supraviețuit. Update







Un atac israelian desfășurat marți, 9 septembrie 2025, a vizat conducerea Hamas în Doha, Qatar, potrivit Jerusalem Post. Este vorba despre prima lovitură militară israeliană cunoscută pe teritoriul qatarez.

UPDATE 20:08 Un membru de rang înalt al Hamas, Suhail al-Hindi, a declarat pentru Al Jazeera că liderii organizației au supraviețuit atacului israelian asupra capitalei Qatarului, Doha. Potrivit unei alte surse, lovitura a avut loc chiar în timp ce o echipă de negociere Hamas discuta o propunere de încetare a focului în Gaza înaintată de Statele Unite.

UPDATE 19:36 Ministerul de Interne al Qatarului a anunțat că un membru al forțelor de securitate a fost ucis și mai mulți au fost răniți în urma loviturilor aeriene israeliene.

„Echipe specializate continuă inspecția și securizarea zonei vizate, în colaborare cu divizia de explozivi a forțelor de securitate internă”, se arată în comunicatul oficial.

UPDATE 19:20. Gruparea libaneză Hezbollah a emis un comunicat dur, condamnând atacul asupra liderilor Hamas și acuzând Israelul de „dispreț total față de dreptul internațional”.

„Această crimă lașă demonstrează răutatea și nerușinarea entității sioniste, care arată lumii un nou nivel de criminalitate și sfidare a tuturor legilor și normelor internaționale”, transmite Hezbollah.

Organizația acuză Israelul de „persistență în violarea suveranității altor state” și cere țările arabe și musulmane să facă presiuni asupra Statelor Unite pentru a opri sprijinul necondiționat acordat Israelului.

Un oficial israelian de rang înalt a confirmat că printre cei vizați de operațiune s-a aflat Khalil Al-Hayya, principalul negociator al grupării teroriste Hamas.

Un oficial grupării islamiste palestiniene a confirmat, la rândul său, că negociatorii organizației au fost ținta atacului. Potrivit informațiilor preliminare, operațiunea a fost coordonată de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) împreună cu serviciul de securitate Shin Bet, iar lovitura a vizat „conducerea superioară” a grupării.

Ministerul de Externe din Qatar, prin purtătorul de cuvânt Majed Al Ansari, a condamnat ferm atacul, calificându-l drept o „agresiune criminală” și o „încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

„Statul Qatar condamnă cu fermitate acest atac și subliniază că nu va tolera acest comportament iresponsabil și periculos al Israelului”, a transmis Al Ansari pe platforma X.

Una dintre sursele israeliene a confirmat că Statele Unite au fost notificate înaintea atacului asupra teritoriului qatarez. CNN a transmis că a solicitat un punct de vedere oficial de la Casa Albă și Departamentul de Stat, dar până la acest moment nu a primit un răspuns.

Importanța strategică a Qatarului pentru Washington este majoră: statul găzduiește baza aeriană Al Udeid, cea mai mare instalație militară americană din Orientul Mijlociu. În 2022, Qatarul a fost desemnat „Aliat Major Non-NATO” al Statelor Unite, consolidându-și statutul de partener cheie în securitatea regională.

La scurt timp după explozia din Doha, Ambasada SUA în Qatar a emis un ordin de „shelter-in-place” (adăpostire la locul unde te afli), atât pentru personalul diplomatic, cât și pentru cetățenii americani aflați în zonă.

„Am primit rapoarte privind lovituri cu rachete în Doha. Ambasada SUA a instituit un ordin de adăpostire. Cetățenii americani sunt sfătuiți să rămână în siguranță”, a transmis ambasada pe platforma X.

Incidentul de la Doha vine pe fondul unui climat extrem de tensionat. În iunie 2025, Israelul a lansat o serie de atacuri asupra unor instalații nucleare din Iran, ceea ce a determinat Teheranul să riposteze, inclusiv prin vizarea bazei Al Udeid din Qatar, unde se află forțe americane.

Atacul de marți ar putea complica și mai mult relațiile regionale, având în vedere că Qatarul este mediator-cheie în negocierile indirecte dintre Israel și Hamas, iar Doha găzduiește de ani buni lideri politici ai grupării palestiniene.

După explozia din Doha, Forțele de Apărare ale Israelului au emis un comunicat oficial în care confirmă operațiunea:

„Am desfășurat o lovitură precisă asupra conducerii superioare a Hamas, în coordonare cu Shin Bet. Membrii vizați sunt direct responsabili pentru masacrul din 7 octombrie și pentru orchestrarea războiului împotriva statului Israel.”

Cu doar o zi înainte, pe 8 septembrie, Khalil Al-Hayya s-a întâlnit la Doha cu prim-ministrul Qatarului, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, pentru discuții legate de negocierile privind Gaza. Nu este clar dacă întrevederea a fost monitorizată de serviciile israeliene sau dacă aceasta a influențat momentul alegerii atacului.