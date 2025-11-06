Jurnaliștii BBC, acuzați că refuză să trateze subiectele critice față de LGBT

Un fost consilier al BBC avertizează că acoperirea opţiunilor transgender la radiodifuziunea britanică este supusă unei forme de „cenzură efectivă”, susţinând că jurnalişti specializaţi pe tematici LGBT refuză să trateze subiecte critice legate de viziunea „gender‑critical”.

Documentul intern al BBC, scurs la presă, susţine că există un „constant flux” de reportaje favorabile experienţei trans înaintea relatărilor care ridică întrebări sau aduc în discuţie puncte de vedere divergente.

Potrivit documentului, echipa centrală de la BBC care se ocupă de conţinutul LGBT – unitate folosită de programele de ştiri ale corporaţiei – ar fi refuzat să acopere „orice poveste ridicând întrebări dificile” privind agenda trans.

„Ceea ce mi s-a spus a corelat cu ceea ce am văzut eu însumi online pe BBC. Că știrile care ridicau întrebări dificile despre „agenda trans” au fost ignorate chiar dacă fuseseră preluate și discutate pe scară largă în alte instituții media.” afirmă fostul consilier.

Documentul mai susţine că această practică ar fi condus la „un flux continuu de articole unilaterale … sărbătorind experienţa trans fără echilibru sau obiectivitate adecvată”.

Autoritatea de reglementare în comunicaţii, Ofcom, este implicată ca urmare a acuzaţiilor. Preşedintele Lord Grade i‑a transmis lui Samir Shah, preşedintele BBC, să ia în serios documentul de 19 pagini întocmit de jurnalistul şi consilierul independent Michael Prescott.

Totodată, studii privind percepţia publicului cu privire la imparţialitatea BBC relevă că unii reprezentanţi LGBT consideră acoperirea ştirilor despre trans ca fiind părtinitoare sau insuficient echilibrată.

Critici multiple documentează cazuri anterioare în care BBC a fost acuzată că nu a reprezentat diversitatea de opinii privind subiectele legate de identitate de gen.

De exemplu, un apel deschis semnat de peste 800 de persoane a acuzat BBC că a permis relaţii unilaterale în reportarea problemelor LGBT, respectiv că a preluat fără critică afirmaţii ale grupurilor anti‑trans.

Alte analize argumentează că există o „atmosferă de frică” în redacţii în ceea ce priveşte abordarea critică a ideologiei de gen.

BBC a declarat că îşi revizuieşte în mod continuu acoperirea pentru a reflecta evoluţiile juridice şi societale, menţionând că „acolo unde au existat îngrijorări privind poveşti concrete, le‑am abordat”.

De asemenea, instituţia subliniază angajamentul său faţă de imparţialitate şi pluralism de opinii în conformitate cu Carta sa şi reglementările în vigoare.

Printre aspectele invocate se numără: rolul biroului LGBT al BBC în decizia de a selecta ce poveşti apar pe agenda editorială; lipsa aparentă a relatării critice privind reforma recunoaşterii de gen sau tratamentele medicale pentru tineri; şi întrebări legate de gradul în care vocea celor ce adoptă o poziţie „gender‑critical” este reprezentată.

Documentul susţine că „echipa centralizată LGBT” ar fi fost „capturată de un grup restrâns de persoane care promovează viziunea Stonewall [organizaţie de advocacy LGBT]” asupra dezbaterii trans.

Acuzaţiile aduse BBC, potrivit documentelor interne şi rapoartelor de presă, indică preocuparea că broadcasterul public britanic nu ar oferi întotdeauna o acoperire echilibrată şi plurală a temelor legate de identitate de gen, susţinând‑se că există forme de auto‑cenzură sau selecţie editorială care evită relatările critice sau divergente.