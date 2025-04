Monden Noi dezvăluiri în scandalul provocat de interviul lui Martin Bashir cu Prințesa Diana







O carte despre controversatul interviu Panorama al BBC cu Diana, Prințesa de Wales, va fi publicată la sfârșitul acestui an. „Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-up: The Betrayal of Princess Diana”, scrisă de Andy Webb, va include materiale inedite legate de scandalul privind metodele utilizate de jurnalistul BBC Martin Bashir pentru a obține interviul, potrivit The Guardian.

Bashir a falsificat documente pentru a obține acest interviu istoric cu Diana

O anchetă din 2021 a relevat că Bashir a falsificat documente pentru a obține acest interviu istoric, în care Diana a discutat deschis despre destrămarea căsniciei sale și despre luptele sale cu bulimia, conform celor scrise de The Guardian.

Cartea a fost redactată cu sprijinul și colaborarea lui Charles Spencer, fratele mai mic al Dianei. Ancheta a arătat că Bashir i-a prezentat lui Spencer extrase de cont falsificate pentru a o convinge pe Diana să participe la interviu, sugerând că anumite persoane erau plătite pentru a o supraveghea.

Diana a afirmat că a consimțit la interviul din Panorama

Cu toate acestea, într-o notă din decembrie 1995, Diana a afirmat că „a consimțit la interviul din Panorama fără nicio presiune nejustificată” și că nu are „niciun regret în legătură cu această chestiune”.

Autorul cărții, Andy Webb, a avut „acces de neegalat la documente secrete și la actori-cheie din familia prințesei Diana, precum și de la BBC”, conform descrierii editorului. Fostul reporter BBC a fost responsabil pentru expunerea înșelăciunii lui Bashir în convingerea Dianei să participe la interviu.

Webb a realizat anterior un documentar care investiga metodele lui Bashir, difuzat pe Channel 4 în 2020. În 2021, a solicitat la BBC acces la e-mailuri referitoare la Bashir, trimise între conducerea corporației pe o perioadă de trei luni în 2020. În cele din urmă, a primit peste 3.000 de mesaje, totalizând 10.000 de pagini.

BBC a mușamalizat preluarea de documente

Într-un e-mail din 19 octombrie 2019, un avocat a informat un editor al Panorama că BBC „nu eliberează toate documentele investigațiilor interne în acest moment”, a raportat ulterior BBC. Webb a declarat că radiodifuzorul „recunoaște clar că documentele au fost reținute”, ceea ce echivalează cu o „mușamalizare”.

„Dianarama” este „povestea adevărată a unuia dintre cele mai mari scandaluri din viața publică și din istoria radiodifuziunii, care dezvăluie o mușamalizare de proporții uluitoare și în jurul căreia persistă întrebări până în prezent”, a declarat editura.

„Este rar să întâlnești o carte care oferă o reevaluare radicală a unui eveniment istoric major, cu atât mai puțin una scrisă de persoana care, printr-o perseverență tenace, a scos la iveală acea istorie”, a afirmat Daniel Bunyard, director editorial la Penguin Michael Joseph, care va publica cartea pe 20 noiembrie, la exact 30 de ani de la difuzarea interviului. „Aceasta este o poveste „David versus Goliat”, un jurnalist solitar care cere socoteală uneia dintre cele mai venerabile instituții britanice, alături de figuri foarte importante din cadrul acesteia".