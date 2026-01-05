Trafic dificil pe șoselele din România. Comandamentele Ministerului Transporturilor și CNAIR, în acțiune

În ultimele zile, iarna le-a dat bătăi de cap șoferilor din România, iar mai multe drumuri din țară au fost blocate din cauza viscolului și a zăpezii. După problemele din weekend, CNAIR a anunțat măsurile adoptate pentru asigurarea circulației în siguranță pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi pe perioada sezonului rece. La nivelul Ministerului Transporturilor a fost înființat Comandamentul Central de Iarnă, iar CNAIR a activat Comandamentul Operațional pentru coordonarea intervențiilor.

Compania spune că a fost încheiat un contract cu Societatea Națională a Sării pentru furnizarea a 200.000 de tone de sare, din care au fost deja aprovizionate aproximativ 89.000 tone.

În pregătirea sezonului rece 2025-2026, CNAIR și Inspectoratul General al Poliției Române au convenit un program comun de măsuri pentru menținerea viabilității rețelei de drumuri naționale și autostrăzi.

Totodată, Comandamentul Central de Iarnă, organizat prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1872/29.09.2025, va funcționa în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, pentru coordonarea activităților specifice sezonului rece.

„La nivelul CNAIR, prin Decizia Directorului General nr. 1025/17.10.2025 s-a constituit Comandamentul Operaţional al C.N.A.I.R. – S.A., în vederea coordonării activităţii de asigurare a circulaţiei în condiţii de siguranţă a traficului rutier pe drumurile naţionale, drumurile expres şi pe autostrăzi în iarna 2025–2026, cât şi de informare operativă şi corectă a Comandamentului Central de Iarnă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii asupra stării drumurilor naţionale, drumurilor expres şi autostrăzilor”, arată CNAIR.

Compania a detaliat structura activității de deszăpezire pentru sezonul rece, menționând că echipele de lucru au fost mobilizate la nivel național. În structura centrală, activitatea este asigurată prin 44 Secții de Drumuri Naționale, 7 Secții Autostrăzi și 457 baze de deszăpezire, susținute de 56 contracte cu terți. În total, 3.232 de utilaje sunt disponibile, 877 proprii și 2.355 prin contracte cu terți.

La nivel regional, DRDP București dispune de 60 baze, 10 contracte cu terți și 536 utilaje, dintre care 123 proprii. DRDP Craiova operează 65 baze, 5 contracte cu terți și 404 utilaje, iar drumurile de pe raza SDN Slatina și SDN Târgu Jiu sunt acoperite de utilaje proprii sau prin colaborarea cu alte SDN. Important pentru șoferi.

DRDP Timișoara are în structură 74 baze, 8 contracte cu terți și 404 utilaje, iar DRDP Cluj, cu 86 baze și 8 contracte cu terți, utilizează 501 utilaje, inclusiv pentru deszăpezirea Autostrăzii A10. În toate cazurile, utilajele proprii sunt completate de echipamentele puse la dispoziție prin contractele cu terții.

La DRDP Brașov funcționează 55 baze, 7 contracte cu terți și 389 utilaje, dintre care 105 proprii și 284 prin contracte externe. DRDP Iași dispune de 49 baze, 7 contracte și 414 utilaje, 102 proprii și 312 în baza contractelor cu terții.

La DRDP Buzău sunt 29 baze, 5 contracte și 278 utilaje, 63 proprii și 215 prin terți, iar la DRDP Constanța funcționează 39 baze, 6 contracte și 306 utilaje, 117 proprii și 189 prin contracte externe.

Totodată, CNAIR anunță că a încheiat cu Societatea Națională a Sării un contract pentru 200.000 tone de sare, din care au fost aprovizionate aproximativ 89.000 tone. Stocul inițial la începutul sezonului rece era de 106.000 tone.