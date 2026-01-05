Zăpadă în Sinaia și la Poiana Brașov. Restricții și zone închise pentru turiști

Turiștii care ajung la Sinaia pot folosi gondola și telecabina pentru accesul spre Cota 1400, în timp ce unele instalații, precum Gondola Carp și telescaunele Soarelui și Dorului, rămân închise din cauza vântului puternic și a depunerilor de zăpadă și chiciură. Primăria Municipiului Brașov atrage atenția asupra unor zone cu restricții pentru turiști.

Din cauza vântului puternic, a zăpezii și a chiciurii depuse pe cabluri, piloni și bateriile de role, Gondola Carp și telescaunele Soarelui și Dorului nu funcționează pentru public. Administratorii Gondola Sinaia au anunțat luni dimineață că situația este monitorizată constant și vor transmite informații noi dacă vremea se îmbunătățește.

În primele ore ale dimineții, operatorii estimaseră doar o întârziere a pornirii instalațiilor, însă condițiile meteo din zona de altitudine au impus oprirea completă pentru turiști. Accesul până la Cota 1400 rămâne însă posibil prin instalațiile care funcționează în continuare.

Accesul până la Cota 1400 este deschis, Gondola Sinaia și telecabina pe tronsonul Sinaia – Cota 1400 funcționând în condiții de ninsoare, temperaturi negative și vânt slab în zona inferioară. La Cota 1000, la prima oră a dimineții, ninsoarea și temperaturile sub zero grade au permis pornirea instalațiilor, în timp ce prognoza meteo este actualizată frecvent.

În Poiana Brașov, pârtiile Kanzel, Drumul Roșu, Lupului și Sulinar din zona superioară sunt deschise, cu un strat de zăpadă de 10–40 centimetri, iar în zona inferioară pot fi folosite Bradul și Stadion, unde stratul ajunge la 50 de centimetri. Telecabinele, telegondola, telescaunele, teleschiurile și covorul rulant pentru începători funcționează normal.

Primăria Municipiului Brașov atrage atenția asupra zonelor îngustate sau cu restricții, în special în apropierea Lacului, la îmbarcarea telescaunului Ruia și pe anumite porțiuni înclinate ale pârtiei Lupului. Măsurile vizează siguranța schiorilor și gestionarea traficului pe pârtii.

Pe pârtia Lupului, în zona Înclinatul Postăvaru, zăpada acoperă doar jumătatea dreaptă a pârtiei, pe sensul de coborâre. Mai multe pârtii din zona inferioară, inclusiv Drumul Roșu, Lupului, Sulinar și Subteleferic, rămân închise, fiind în curs de amenajare.