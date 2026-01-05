Circulaţie restricţionată pe DN1 între Nistoreşti și judeţul Braşov. Zăpadă pe drumuri din 19 judeţe

Traficul rutier este restricționat luni dimineaţă pentru vehiculele care depășesc 7,5 tone pe DN1, pe sectorul dintre Nistoreşti, judeţul Prahova, și limita cu judeţul Braşov, în timp ce în 19 judeţe se circulă pe carosabil acoperit parţial cu zăpadă, anunță centrul Infortrafic.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, pe tronsonul kilometric 102–138 al DN1, între localitatea Nistoreşti, în Prahova, şi limita cu Braşov, rămâne interzis tranzitul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, din cauza precipitațiilor abundente și pentru a permite intervențiile de deszăpezire.

La nivel naţional, sunt raportate ninsori în Arad, Argeş, Bacău, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava şi Vrancea, unde șoselele sunt parțial acoperite de zăpadă. În sud și sud-est se înregistrează ploi slabe, iar carosabilul este umed.

Meteorologii au anunțat mai multe avertizări de vreme severă pentru aproape toată țara, alături de o informare generală privind precipitații moderate, formarea unui strat de zăpadă, polei și viscol în zona montană. Potrivit prognozei, până luni, la ora 10:00, este activ un Cod galben de ninsori în Banat, în mare parte din Transilvania, în vestul și nordul Olteniei, precum și în Carpații Meridionali și Occidentali. În aceste regiuni se vor înregistra cantități de 15–25 l/mp, iar local se va depune strat de zăpadă: la munte între 20–25 cm, iar în zonele joase între 10–20 cm. În plus, la altitudine, vântul va sufla în rafale de 50–70 km/h, iar peste 1.700 de metri poate atinge 70–85 km/h, determinând viscol și reducerea vizibilității.

În același interval, până luni, la ora 10:00, intră în vigoare și un Cod portocaliu pentru zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara. Aici, ninsoarea va fi abundentă, stratul de zăpadă urmând să ajungă la 25–30 cm (25–30 l/mp echivalent în apă), iar la altitudini mari sunt așteptate rafale de 80–90 km/h, viscol puternic și vizibilitate foarte scăzută.

De asemenea, un alt Cod portocaliu va fi valabil între 5 ianuarie, ora 10:00, și 6 ianuarie, ora 10:00. În această perioadă, în zona montană a acelorași județe — în special peste 1.400 de metri — ninsoarea va continua să cadă în cantități mari, cu un strat nou de 20–30 cm (echivalent 20–30 l/mp). Vântul va sufla tare în creste, cu rafale de 80–90 km/h, producând viscol intens și reducând semnificativ vizibilitatea.

Pe autostrada A1 Bucureşti–Piteşti, între kilometrii 130–148, dar și pe A1 Sibiu–Deva, între kilometrii 225–316, ninge, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă. Pe A2 Bucureşti–Constanţa şi A3 Bucureşti–Ploieşti plouă, vizibilitatea este bună, iar carosabilul rămâne umed.

Centrul Infotrafic amintește că, pe drumurile acoperite cu gheaţă, polei sau zăpadă, autovehiculele trebuie echipate obligatoriu cu anvelope de iarnă.

„Pentru siguranţa participanţilor la trafic, conducătorii auto trebuie să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale. Circulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei şi nu pătrundeţi pe drumuri închise traficului rutier!”, transmit reprezentanţii Centrului Infotrafic.