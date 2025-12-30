Fost primar din județul Brașov, trimis în judecată pentru că ar fi încercat să se îmbogățească din vânzarea terenurilor comunei

Vasile Andreaş, fost primar al comunei Sâmbăta de Sus, a fost trimis în judecată de procurorii braşoveni pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că a vândut terenuri ale comunei şi şi-ar fi însuşit banii obţinuţi din aceste tranzacţii.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov a anunțat că a finalizat cercetările şi a dispus trimiterea în judecată a inculpatului pentru abuz în serviciu, fapta fiind comisă pentru obţinerea unui folos necuvenit.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul anului 2019, inculpatul, în calitatea sa de primar al comunei Sâmbăta de Sus, a încheiat în numele unităţii teritoriale, trei contracte de vânzare – cumpărare în datele de 28 mai 2019, 19 iulie 2019 şi 30 iulie 2019 cu trei cumpărători, înstrăinând, fără drept (fără organizarea unor licitaţii publice şi în baza unor hotărâri ale Consiliului Local falsificate), trei suprafeţe de teren de câte 1000 mp ce aparţineau comunei, contra sumelor de 10.002 euro, 8.002 euro şi 33.350 lei, care au fost însuşite de către inculpat”, arată Parchetul.

Dosarul care îl vizează pe fostul primar al comunei Sâmbăta de Sus a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov la 6 iunie 2025. Procurorii au dispus măsuri asigurătorii pentru confiscarea specială a bunurilor fostului edil. Cazul va fi judecat la Judecătoria Făgăraş.

Anterior, în mai 2022, Vasile Andreaş fusese condamnat la trei ani de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, și i s-a interzis exercitarea unor drepturi timp de 4 ani, fiind găsit vinovat de abuz în serviciu în formă continuată, pentru obținerea unui avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

Primarul comunei vasluiene Alexandru Vlahuță, Dănuț Cojocaru, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals, după ce el și angajații primăriei au efectuat timp de trei ani analize medicale complexe, pe banii instituției, pentru a afla dacă au în organism mercur.

Primarul, aflat la al cincilea mandat, a declarat pentru HotNews că a luat această decizie, fiind convins că a fost otrăvit cu mercur și arsenic de o angajată a primăriei. Edilul susține că investigațiile medicale au indicat existența mercurului în organismul său, cu valori de „47 de ori mai mari decât limitele”.

Dosarul în care primarul reclama că a fost otrăvit a fost clasat de procurori. În schimb, Dănuț Cojocaru a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals și uz de fals.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad a dispus trimiterea în judecată și a contabilei primăriei pentru aceleași infracțiuni. Dosarul se află în camera preliminară a Tribunalului Vaslui, după ce procedura a fost rejudecată din cauza unor vicii. Inițial, judecătorii stabiliseră că faptele nu au fost descrise suficient de procurori, iar aceștia au remediat neregularitățile. În luna iunie, Judecătoria Bârlad a decis începerea procesului, decizie contestată de primar, care a reclamat că i s-a încălcat dreptul de apărare.