Primarul orașului Mangalia, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită și spălare de bani

Radu Cristian, primar Mangalia. Sursa foto: Facebook/Radu Cristian
Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe primarul din Mangalia, Cristian Radu, pentru luare de mită şi spălare de bani, fiind acuzat că a primit peste 600.000 de euro în schimbul emiterii unor documente urbanistice și inițierii unor hotărâri de consiliu local care favorizau anumite persoane. Anchetatorii cer instanței confiscarea a peste două milioane de lei, sumă considerată obținută ilegal.

Procurorii DNA Constanţa au dispus, joi, trimiterea în judecată a lui Cristian Radu, primar al Mangaliei, în stare de arest preventiv, pentru luare de mită în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată și instigare la folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia.

În acelaşi dosar, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, şi un administrator al unei societăţi comerciale, pentru folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia.

Acuzat de mita pentru acte urbanistice și contracte comerciale

Procurorii DNA susțin că, în perioada 2022–2025, primarul Cristian Radu ar fi pretins și primit 622.233 de euro, direct sau printr-un intermediar, pentru emiterea unor documente urbanistice, inițierea unor hotărâri de consiliu local și alte demersuri legate de activitatea de primar.

Printre sumele pretinse se numără 42.333 de euro pentru a permite desfășurarea unor activități comerciale pe plaja și în zona Portului Turistic Mangalia fără sancțiuni, 500.000 de euro prin reducerea prețului unui activ al unei societăți și 30.000 de euro pentru a evita controale la construirea unui imobil în stațiunea Neptun.

Cristian Radu ar fi instigat două persoane să achiziționeze două autoturisme BMW

Anchetatorii DNA susțin că, în ianuarie și februarie 2025, primarul Cristian Radu ar fi pretins și primit 50.000 de euro pentru eliberarea unui certificat de atestare a edificării unei construcții fără autorizație în stațiunea Saturn. De asemenea, ar fi ascuns o parte din sumele obținute prin achiziția unui hotel în Cap Aurora.

Procurorii au mai stabilit că Radu ar fi instigat două persoane să achiziționeze două autoturisme BMW, în valoare totală de 942.284 lei, și să suporte costurile de service, autoturismele fiind folosite exclusiv de primar prin punerea lor la dispoziție gratuită de către reprezentanții societăților.

 

