Prima tranșă de mită din dosarul în care este implicat Răzvan Cuc urma să fie dată înainte de Crăciun

Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, ar fi intervenit „pro bono” în legătură cu darea de mită către directorul general al RAR, Mihai Alecu, în timp ce afaceristul Cătălin Bușe i-a promis oficialului aproape 1,4 milioane de lei șpagă pentru acordarea unui contract.

Ancheta procurorilor arată și cum urma să fie transferată suma de bani către directorul RAR, prin tranșe „livrate” la intervale de 3–5 luni, prima urmând să fie achitată până de Crăciun.

După ce directorul RAR a anunțat DNA, acesta a devenit colaborator al anchetatorilor și a strâns date care să probeze acuzațiile cercetate în dosar. În acest context, potrivit dosarului aflat la instanță, Alecu a avut mai multe întâlniri, atât cu Răzvan Cuc, cât și cu afaceristul Bușe.

Pe 22 octombrie 2025, Mihai Alecu și Cătălin Daniel Bușe s-au întâlnit din nou la locuința lui Cătălin Daniel Bușe din București, pentru a discuta despre adjudecarea de către Euro Quip International SRL a acordului-cadru privind serviciile de întreținere și service permanent pentru echipamentele de diagnosticare tip VLT.

Cu această ocazie a fost reiterat și clarificat cuantumul procentual al sumei de bani, respectiv 6% din valoarea totală a contractului, sumă care urma să îi fie oferită directorului general al Registrului Auto Român, în schimbul îndeplinirii și urgentării actelor ce țin de atribuțiile sale de serviciu, în vederea realizării demersurilor necesare semnării acordului-cadru cu societatea Euro Quip International SRL.

Printre acțiunile de care urma să se ocupe directorul general Mihai Alecu se numărau desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de achiziție publică, precum și semnarea, într-un termen cât mai scurt, în calitate de reprezentant al Registrului Auto Român, a acordului-cadru cu societatea administrată de Cătălin Daniel Bușe, Euro Quip International SRL.

Cătălin Daniel Bușe susținea atunci faptul că „modalitatea de remitere a sumelor de bani cu titlu de mită către Mihai Alecu ar urma să se efectueze periodic, în tranșe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni”.

De asemenea, se arată în dosar că, la întâlnirea din 19 noiembrie, care a avut loc în București între Mihai Alecu și Cătălin Daniel Bușe, a fost discutată semnarea viitorului acord-cadru, procedura fiind urgentată și finalizată rapid de autoritatea contractantă.

Totodată, înainte de Crăciun, inculpatul Cătălin Daniel Bușe ar fi urmat să îi dea lui Mihai Alecu o parte din banii promiși ca mită, astfel încât acesta să îi „recompenseze” pe angajații de la Registrul Auto Român implicați în procedura de achiziție publică și atribuirea acordului-cadru către Euro Quip International SRL.

„Nu în ultimul rând, din discuțiile purtate între cei doi a rezultat faptul că inculpatul Alexandru Răzvan Cuc nu ar avea o implicație financiară în atribuirea contractului însă acesta i-a acordat sprijin moral lui Cătălin Daniel Bușe în sensul că și-a asumat faptul că va purta discuții cu Mihai Alecu pentru a ”rezolva” problema atribuirii contractului către Euro Quip International SRL”, se mai arată în dosarul analizat de Tribunal.

Acordul-cadru având ca obiect „prestarea serviciilor de întreținere și service permanent al echipamentelor de diagnosticare tip VLT” a fost încheiat între Regia Autonomă Registrul Auto Român, în calitate de achizitor, reprezentată de directorul general Mihai Alecu, și SC Euro Quip International SRL, în calitate de prestator, reprezentată de administratorul Cătălin Daniel Bușe.

Documentul a fost semnat de părțile contractante și înregistrat de achizitor cu numărul 193 din 20.11.2025, respectiv de prestator cu numărul 1160 din 21.11.2025, având o durată de 36 de luni de la semnarea de către ultima dintre părți.

Tribunalul București a decis, miercuri, admiterea propunerii DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile în cazul fostului ministru Răzvan Cuc și al afaceristului Cătălin Bușe. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de părțile din dosar, situație în care cauza va fi analizată de Curtea de Apel București.