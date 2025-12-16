Politica

Previziunile unui milionar din PNL: Iohannis va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut.

Previziunile unui milionar din PNL: Iohannis va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut.Klaus Iohannis Sursa foto: captură video
Viorel Cataramă, unul din membrii PNL, susține că fostul președinte Klaus Iohannis, pe care îl consideră unul dintre vinovații deciziei de anulare a alegerilor din 2024, „va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut”. „Lumea se schimbă, iar aceste politici (n.r. – progresiste, globaliste) nu mai au fundament”, a spus acesta, în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache.

Viorel Cataramă: „Lumea se schimbă, iar aceste politici nu mai au fundament”

Viorel Cataramă a criticat decizia de anulare a alegerilor din 2024, pe care o consideră o lovitură de stat, și a afirmat că există o luptă crâncenă pentru readucerea la putere a „celor ce au făcut nenorociri”.

„Eu vă spun că mai devreme sau mai târziu, acea lovitură dată democrației în moalele capului, lovitură mai gravă decât aia nu se poate, să nu ții cont de ce vor oamenii... Aceste politici de a promova binele colectiv în detrimentul drepturilor și libertăților inviduale, dar binele colectiv fiind stabilit de Guvern și nu de altcineva, (asta) se va întoarce. Iohannis va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut! Lumea se schimbă, iar aceste politici (n.r. – progresiste, globaliste) nu mai au fundament”, a spus acesta.

Cataramă a declarat, în luna iulie, că a dat mită în numeroase situații de-a lungul vieții și că, deși nu a perceput acest gest ca o ilegalitate, admite că a făcut parte din acest fenomen.

„A spune că nu am dat șpagă în viața mea ar fi un neadevăr. Eu n-am interpretat-o ca fiind șpagă, i-am dat o altă conotație. Am dat și eu, la rândul meu, de când m-am născut și până astăzi, șpagă, da!”, spunea acesta, în luna iulie, pentru Gândul.

Întrebat în ce condiții a dat mită, Cataramă a spus că a făcut acest lucru „pentru c-așa a vrut el”, precizând totodată că nu a fost implicat niciodată în plata unei taxe de protecție. „Eu n-am plătit niciodată taxă de protecție. Au fost momente în care am vrut să dau șpagă și n-am reușit”, a spus acesta.

Omul de afaceri a oferit o explicație succintă a motivelor din spatele acestui comportament, invocând o mentalitate colectivă bine înrădăcinată în societate: „Există o cultură și-n momentul în care ești pe lângă cultură, nu e bine”.

