Băsescu: Marea problemă nu e Bolojan, Grindeanu e disperat să-și mențină funcția

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că relația tensionată din coaliție este generată de Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că „una spune în coaliție, alta în afara ei”. „El crede că obligația lui e să servească doar PSD-ul și clientela PSD. Are obligația să servească și țara. Asta nu înțelege”, a afirmat Băsescu.

Întrebat la Digi dacă Guvernul Bolojan va avea viață lungă, fostul președinte a răspuns: „Guvernul are viață lungă, problema e ce face în viața asta lungă, pentru că variantă nu există decât această alianță, cu sau fără USR. Variantă valabilă cu guvern minoritar nu poate funcționa.”

Băsescu a explicat că marea problemă nu este Bolojan, ci Grindeanu, care nu înțelege dificultățile economice ale țării: „Țara este într-un moment de mare dificultate, dificultate care se vede dacă reușești să privești peste 2-3 ani din cauza nivelului extrem de ridicat al dobânzilor pe care le plătim. Deci nu atât a împrumuturilor, cât a dobânzilor la împrumuturi. Grindeanu nu-i capabil să vadă și el e disperat să-și mențină funcția de președinte, care nu știu la ce-i folosește dacă nu poate servi și țara din funcția asta. Una spune înăuntru, după ce iese spune altfel.”

Fostul șef al statului consideră că structura coaliției „nu este constituțională și se substituie executivului”. „Nu găsiți niciun articol în Constituția României care să vorbească de o instituție care e coaliția. Ei au reprezentare în Guvern, au câte un vicepremier, fiecare partid politic din alianță. Deci ăștia sunt oamenii care gestionează și partea politică acolo, în guvern. Dar nu se poate să substituie autoritatea guvernului cu o structură care nu există. Nu-i mulțumit domnul Grindeanu cu ce face guvernul? Foarte bine. Poate și alții sunt nemulțumiți. Punem opțiune de cenzură, dar nu te substitui guvernului. Nu?”

Băsescu a declarat că Grindeanu și PSD blochează măsurile rapide care ar trebui luate de Guvern: „Poporul trebuie să știe că dacă anul acesta nu se iau măsuri solide de reducere a cheltuielilor, peste 2-3 ani o să începem să vindem Porțile de Fier, Portul Constanța, Portul Media, Aeroportul Otopeni.”

Întrebat de ce doar Ilie Bolojan pare să fie conștient de urgența situației, Băsescu a spus că Grindeanu va repeta modelul lui Marcel Ciolacu, indiferent de situația economică: „O să arunce cu bani la populație. Numai că trebuie să țină minte ce au pățit în 2024. Cu toți banii cu care a dat Ciolacu la populație, până la urmă au scos cel mai prost rezultat din istoria lor, 22%. Nu mai vorbim că n-au reușit să-și califice candidat nici la prezidențiale, în turul doi, și nici în primii doi la Primăria Capitalei. Deci, e un dezastru pentru toată demagogia lui Ciolacu. N-a făcut decât să îngroape PSD-ul.”