Perioadă de analiză la PSD: Grindeanu avertizează că votul final va fi după buget

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat după ședința Biroului Politic Național că partidul va demara o perioadă de analiză internă legată de rolul său în guvernare. Decizia finală privind menținerea în coaliție va fi luată după prezentarea bugetului de stat pentru anul 2026, programată pentru sfârșitul lunii ianuarie.

„Am discutat despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Şi aici, noi, ca partid am hotărât următorul lucru, să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării. Sunt şase luni de când există această coaliţie, există acest guvern. Astăzi am hotărât să intrăm în această perioadă de analiză internă, analiză legată de guvernare, de participarea noastră la guvernare”, a declarat Grindeanu după ședință.

Liderul social-democraților a precizat că această evaluare va viza toate deciziile guvernamentale și modul în care acestea țin cont de propunerile PSD, de la salariul minim și bugetul pentru anul viitor, până la politica administrației locale și centrale.

„Toate aceste lucruri vor conta în analiza pe care am spus că am pornit-o astăzi, fie că vorbim de salariu minim, fie că vorbim de administraţie locală sau centrală, fie că vorbim de bugetul pe 2026. Lucrurile acestea vor conta şi, într-un final, vom da un vot și vom decide în cunoştinţă de cauză”, a adăugat acesta.

Întrebat când partidul va lua o decizie privind rămânerea la guvernare, Grindeanu a explicat că bugetul nu mai poate fi aprobat în acest an și că discuțiile se vor concentra la începutul anului viitor.

„Probabil că vom discuta despre buget la finalul lunii ianuarie. Până atunci, mai sunt decizii pe care premierul Bolojan le vrea, pe politicile pe care le vrea dânsul. Cu unele suntem de acord, cu altele nu”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a mai subliniat că analiza nu reprezintă niciun fel de șantaj politic.

„Pentru că vreau respectarea legii în aplicare, acum, legat de salariul minim? Asta este şantaj? Pentru că vreau să am în bugetul de anul viitor să continue investiţiile naţionale şi locale? Ăsta-i şantaj? Pentru că nu vreau să se taie salariile la medici, la profesori şi la toţi ceilalţi? Ăsta este şantaj? Pot să interpreteze cum vor, eu v-am răspuns în cât se poate de clar”, a punctat liderul social-democraților.

Grindeanu a mai menționat că analiza se va concentra exclusiv pe politici și rezultate, indiferent de partenerul din coaliție implicat.

„Aici, că e vorba de Bolojan sau că e vorba de USR sau de PNL sau de UDMR, prea puţin interesează. Pe noi ne interesează produsul finit, aceste politici publice care pot să ţină cont de ce spune PSD-ul sau nu”, a conchis acesta.