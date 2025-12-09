Politica

PSD se reunește marți în ședintă, după eșecul de la Primăria Capitalei. Ieșirea de la guvernare, pe masă

PSD se reunește marți în ședintă, după eșecul de la Primăria Capitalei. Ieșirea de la guvernare, pe masă
Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat(PSD) se reunește marți, de la ora 10.00, în prima ședință a conducerii partidului după eșecul de la alegerile pentru Primăria Capitalei, unde candidatul PSD, Daniel Băluță, s-a clasat pe locul trei, după Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu.

Social-democrații și-au exprimat recent poziția privind situația din coaliția de guvernare și au subliniat că propunerile lor pentru relansarea economică trebuie luate în considerare de Executiv. PSD a criticat modul în care ministrul USR Diana Buzoianu a gestionat criza apei potabile în județele Prahova și Dâmbovița.

Discuțiile din conducerea PSD au loc după ce Daniel Băluță, candidatul formațiunii, s-a clasat pe locul trei la alegerile locale pentru Primăria Capitalei, în urma lui Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu. În paralel, coaliția se pregătește pentru un test parlamentar, după ce opoziția a depus o moțiune de cenzură ce va fi supusă votului luni.

Coaliția, testată de moțiunea de cenzură

Liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă există riscul ca parlamentari ai coaliției să susțină moțiunea de cenzură de luni și a afirmat că nu poate răspunde în numele altor partide decât PSD. El a adăugat că nu crede că acest lucru se va întâmpla și că coaliția trebuie să continue.

Proiectul "Vizelor de Aur", inițiat de Mircea Abrudean, blocat de CSAT. Facilitățile pentru investitorii străini, considerate risc de securitate națională
Crăciun și Revelion cu vreme ciudată. Prognoza meteo pentru decembrie 2025 – ianuarie 2026
Coaliție

Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

Premierul Ilie Bolojan a declarat că soliditatea coaliției va fi verificată în momentul votului moțiunii și că se bazează pe responsabilitatea tuturor partidelor membre.

PSD a câştigat în 12 dintre cele 14 unităţi administrativ-teritoriale

PSD a obținut victorii în 12 dintre cele 14 unități administrativ-teritoriale unde s-au desfășurat alegerile de duminică. În schimb, în București, cursa pentru primar general a fost câștigată de candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Candidatul PSD pentru Capitală, Daniel Băluță, s-a clasat pe locul trei. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că acest rezultat nu poate fi considerat o victorie, deși diferența față de locul doi a fost de puțin peste 8.400 de voturi.

