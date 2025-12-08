PSD vrea excluderea USR de la guvernare. Mesaj ferm pentru Ilie Bolojan

În interiorul PSD se conturează o ofensivă politică de amploare, iar social-democrații pregătesc o mișcare decisivă prin care urmăresc să forțeze îndepărtarea USR din Executiv. Marți, conducerea partidului se reunește într-o ședință considerată crucială, în cadrul căreia va fi stabilită strategia ce ar putea schimba arhitectura actualei coaliții.

În ședința Biroului Permanent Național, liderii PSD vor insista pe scenariul scoaterii USR de la guvernare, transmițând că sunt pregătiți să rupă coaliția și să treacă în opoziție dacă demersul lor nu este susținut. Potrivit surselor noastre, discuțiile interne se vor concentra pe modul în care partidul poate forța retragerea partenerilor useriști din Executiv.

Social-democrații vizează o redistribuire a portofoliilor și urmăresc preluarea ministerelor aflate acum sub gestionarea USR: Externe, Apărare și Mediu. Strategia lor include și aplicarea unei presiuni directe asupra premierului Ilie Bolojan, căruia îi vor transmite un avertisment categoric: „Dacă USR mai este în Guvern, atunci PSD preferă să stea în opoziție”. În același timp, PSD mizează pe sprijinul UDMR și al unei părți considerabile din PNL, ambele grupări fiind favorabile excluderii USR.

Pentru a consolida demersul, PSD intenționează să discute și cu președintele Nicușor Dan, considerând că acesta trebuie să accepte că stabilitatea politică ar impune îndepărtarea USR din actuala formulă guvernamentală. Social-democrații sunt convinși că numai printr-o asemenea schimbare ar putea fi atins echilibrul politic necesar.

Sorin Grindeanu a comentat încă de duminică seara situația actualei coaliții, explicând că tensiunile sunt evidente după rezultatele alegerilor locale parțiale.

„N-avem cum să nu ținem cont de semnale. Evident trebuie să ținem cont de semnale. Și de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care le doresc cei de la USR, o să vedem cum vor evolua lucrurile”, a spus Grindeanu.

Întrebat despre direcția pe care PSD o va urma în contextul în care USR nu a obținut un rezultat bun duminică, acesta a precizat: „O să facem o evaluare”.