Politica

Nicușor Dan, mesaj pentru aleșii locali: Cetățenii au întotdeauna dreptate

Nicușor Dan, mesaj pentru aleșii locali: Cetățenii au întotdeauna dreptateNicușor Dan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, i-a felicitat pe aleșii locali confirmați prin votul cetățenilor, subliniind importanța respectării voinței publice și principiilor democratice. Șeful statului i-a urat succes și noului primar al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Nicușor Dan i-a felicitat pe aleșii locali

„Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot. „Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu.

Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului. Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul”, a subliniat el.

Nicușor Dan a amintit și de necesitatea implementării rezultatelor referendumului de anul trecut privind organizarea administrativă și fiscală a Capitalei.

„Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism”, a precizat Dan.

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu. Sursa foto Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Despre bugetul pentru 2026

Președintele României a amintit de provocările care urmează pentru administrația locală și importanța responsabilității politice.

„A fost un exercițiu democratic pe care partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate. Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare.”

Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei

Candidatul PNL și primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a câştigat Primăria Municipiului Bucureşti la o diferenţă substanţială faţă de principalii săi contracandidaţi: Daniel Băluţă, Anca Alexandrescu şi Cătălin Drulă. Ciucu va avea un mandat de circa doi ani şi jumătate.

Ciprian Ciucu a fost felicitat și de premierul României, Ilie Bolojan, care a spus că are mare încredere în el. Acesta a declarat că Ciprian Ciucu s-a descurcat foarte bine și ca primar al Sectorului 6.

