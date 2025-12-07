Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, conform exit-pollurilor. Vreau să fac din București proiectul vieții mele

Creditat de exit-polluri cu victoria din alegerile pentru primăria generală a Capitalei, 32,7%, Ciprian Ciucu a vorbit la cald despre acest succes. Politicianul a spus că vrea să facă din administrarea Bucureștiului cel mai important proiect al vieții.

„Acest vot mă responsabilizează. Le mulțumesc foarte mult bucureștenilor. Le mulțumesc celor care m-au sprinijint în această campanie. Vreau să transmit un mesaj de unitate mai ales pentru partidele de centru dreapta. Avem mult de muncă. Vreau să fac din București proiectul vieții mele”, au fost primele declarații făcute de Ciucu. El a vorbit despre ce va urma în această noapte și a cerut atenție la secțiile de votare.

„Primarii au nevoie de un termen lung, ca să-și pună în practică viziunea. A fost o campanie lungă și grea. Cred că proiectele propuse bucureștenilor au contat foarte mult. Noaptea e lungă. Le transmit celor care sunt în secțiile de votare să fie atenți. Mai ales la ștampile. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Bolojan pentru suținere. I-am promis la începutul acestei campanii că n-o să-l fac de râs.

Vreau să mulțumesc REPER și PER București. Vreau să îi mulțumesc lui Ludovic Orban și lui Vlad Gheorghe, care a făcut un gest greu dar corect. Acest vot nu îți oferă suficientă legitimitate și vreau să le mulțumesc celor care m-au votat că pot să fiu primarul Bucureștiului”, a mai spus Ciprian Ciucu după aflarea rezultatelor.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a obţinut, duminică, 32,7% din voturile bucureştenilor, iar candidatul PSD, Daniel Băluţă, a fost creditat cu 26,3%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde.

Pe locul trei se plasează Anca Alexandrescu, susţinută de Partidul AUR, cotată cu 20,2% din voturi, iar pe locul patru candidatul USR, Cătălin Drulă, cu - 12,8%.