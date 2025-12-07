Cât costă Bucureștiul. Bugetul real, cheltuielile de funcționare, fondurile pentru investiții și diferențele față de capitalele europene

Bucureștiul a intrat în anul 2025 cu un buget total de 11 miliarde de lei, conform datelor transmise oficial în proiectul de buget publicat de Primăria Municipiului București.

Din această sumă, bugetul local al Primăriei Capitalei a reprezentat 7,3 miliarde de lei, iar restul fondurilor au fost integrate în bugetul general consolidat, care include instituțiile subordonate, direcțiile și entitățile finanțate prin bugetul municipal.

Structura cifrelor arată că o parte semnificativă din resurse este alocată funcționării curente, în timp ce doar 2,1% din buget este direcționat către dezvoltare, ceea ce limitează capacitatea administrației de a finanța proiecte majore de infrastructură.

Bugetul local, format în principal din taxe, impozite, cote defalcate și venituri proprii, este principalul instrument prin care Primăria Capitalei susține funcționarea orașului. Cheltuielile fixe, precum subvențiile pentru termoficare, transportul public, iluminatul public, salubritatea și costurile instituțiilor din subordine, absorb cea mai mare parte a fondurilor, lăsând puțin spațiu pentru investiții noi. Această structură determină o dinamică bugetară fragilă, în care presiunea pe cheltuielile curente crește de la an la an, fără o corelare directă cu nivelul investițiilor.

Execuțiile bugetare din anii precedenți, disponibile pe platforma oficială a Ministerului Finanțelor, arată că Bucureștiul alocă în mod tradițional între 85% și 95% din buget către funcționare, în timp ce dezvoltarea ocupă un procent redus. În 2025, procentul pentru dezvoltare rămâne la aproximativ 2,1%, un nivel considerabil mai mic decât media europeană pentru capitale, unde investițiile se situează, în general, între 10% și 20% din bugetele municipale.

Cheltuielile de funcționare includ personalul din administrația publică, costurile pentru instituțiile municipale, plățile pentru siguranță publică, protecție socială, subvențiile pentru transport și energie termică, întreținerea infrastructurii rutiere și a spațiilor publice. În cazul Bucureștiului, subvențiile reprezintă una dintre cele mai mari presiuni bugetare. Sistemul de termoficare, prin Termoenergetica, primește anual subvenții de ordinul miliardelor de lei pentru a acoperi diferența dintre costul real de producție și prețul plătit de populație. Transportul public, prin STB, necesită la rândul său fonduri considerabile pentru a funcționa, deoarece veniturile din bilete nu acoperă cheltuielile curente.

Această structură cu subvenții mari limitează capacitatea primăriei de a investi în modernizarea infrastructurii, în extinderea rutelor de transport, în reabilitarea clădirilor publice sau în digitalizarea serviciilor. În lipsa unor reforme structurale, bugetul rămâne centrat pe acoperirea cheltuielilor urgente.

Proiectele de buget publicate anual de Primăria Capitalei prezintă de obicei o estimare, nu o execuție finală. Execuția bugetară se regăsește la final de an în rapoartele transmise Ministerului Finanțelor. Din aceste documente reiese că, în mod constant, investițiile sunt subnivelul planificat. Proiectele majore sunt întârziate sau reprogramate, iar execuția investițiilor rămâne la un nivel redus.

Această discrepanță se observă și în cazul fondurilor europene. Bucureștiul nu absoarbe la nivelul altor capitale fonduri europene pentru infrastructură urbană, mobilitate, regenerare urbană sau eficiență energetică. Lipsa documentațiilor complete, birocrația internă și schimbările politice succesive contribuie la întârzieri semnificative.

Cu un buget local de 7,3 miliarde de lei în 2025, din care ponderea investițiilor rămâne scăzută, Bucureștiul nu are spațiul financiar necesar pentru proiecte de amploare, fără finanțare externă sau parteneriate public-private. Printre investițiile necesare se numără reabilitarea rețelei de termoficare, modernizarea rețelei de transport, extinderea infrastructurii rutiere, consolidarea clădirilor cu risc seismic, modernizarea spitalelor și digitalizarea administrației.

Capitalele europene au acces și la mecanisme suplimentare, precum fonduri speciale pentru mobilitate sau programe de regenerare urbană gestionate direct de guvernele naționale. În București, o parte dintre proiectele mari se află în competența ministerelor, ceea ce fragmentează responsabilitățile. Reabilitarea clădirilor istorice, infrastructura feroviară sau proiectele din domeniul sănătății sunt distribuite între instituții diferite, fapt care influențează modul în care bugetul local este utilizat.

Comparațiile bugetare între capitalele europene trebuie realizate strict pe baza datelor oficiale furnizate de Eurostat și de instituțiile de statistică naționale. Ele arată că bugetele municipale ale marilor capitale sunt substanțial mai mari decât cel al Bucureștiului, atât în valoare absolută, cât și raportat la populație.

Berlinul are un buget de peste 40 de miliarde de euro. Viena depășește 16 miliarde de euro. Madridul se apropie de 5 miliarde de euro, la care se adaugă fonduri gestionate de comunitatea autonomă. Parisul, împreună cu regiunea Île-de-France, gestionează finanțări care depășesc 10 miliarde de euro. Diferența nu este doar de natură economică, ci și de arhitectură instituțională. Multe capitale au statut de regiuni autonome, ceea ce le oferă acces la resurse suplimentare și competențe extinse.

Eurostat arată că marile capitale europene au un procent al cheltuielilor de investiții semnificativ mai mare. În timp ce Bucureștiul alocă în 2025 aproximativ 2,1% pentru dezvoltare, alte capitale se situează între 10% și 20% din buget. Această diferență face ca ritmul de modernizare urbană să fie mai lent în București, iar proiectele strategice să fie implementate fragmentat.

Un aspect relevant pentru analiza costului Bucureștiului îl reprezintă capacitatea administrativă a instituțiilor publice locale. Rapoartele Curții de Conturi indică în mod repetat dificultăți legate de planificarea proiectelor, de achizițiile publice și de utilizarea fondurilor disponibile. Lipsa de personal specializat și fluctuațiile administrative influențează modul în care bugetul este gestionat.

În multe cazuri, investițiile întârzie din cauza lipsei documentațiilor tehnice complete. Această problemă apare și în raportările oficiale ale Ministerului Finanțelor, unde execuțiile de investiții sunt sub estimări. Costurile de funcționare, în schimb, sunt plătite în integralitate, deoarece reprezintă obligații legale și operaționale.

INS arată că Bucureștiul generează cel mai mare produs intern brut dintre regiunile țării. Cu toate acestea, nivelul de investiții publice raportat la mărimea economică a orașului este scăzut. Diferența dintre contribuția Bucureștiului la economia națională și nivelul investițiilor locale este vizibilă în infrastructura rutieră, în rețeaua de termoficare, în transportul public și în starea clădirilor publice.

Costul vieții în București rămâne mai scăzut decât în capitalele vest-europene, însă infrastructura urbană și serviciile publice reflectă în mod direct nivelul redus al investițiilor. Bugetul municipal are o structură rigidă, dependentă de subvenții și cheltuieli curente, ceea ce limitează dezvoltarea.

Un oraș de peste două milioane de locuitori are nevoi complexe, de la mobilitate urbană la siguranță publică, educație, sănătate și eficiență energetică. Bucureștiul se confruntă cu o migrație internă constantă, ceea ce determină o presiune suplimentară asupra serviciilor publice. Creșterea populației neînregistrate oficial în spatele cartierelor rezidențiale noi afectează capacitatea de planificare a orașului.

Investițiile în școli, grădinițe, spitale și infrastructură urbană sunt influențate de aceste schimbări demografice. Bugetul redus pentru dezvoltare limitează însă opțiunile primăriei în planificarea pe termen lung.