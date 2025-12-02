Decizie neașteptată: Vlad Gheorghe nu mai candidează la Primăria București

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe urmează să anunțe marți retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit unor surse politice. El a intrat în competiție ca independent, însă își va redirecționa public sprijinul către candidatul PNL, Ciprian Ciucu, spun surse politice apropiate discuțiilor.

Retragerea lui Gheorghe intervine într-o confruntare electorală în care diferențele dintre principalii candidați sunt minime, iar fiecare vot din zona independentă poate influența decisiv rezultatul.

Un sondaj publicat luni de AtlasIntel arată că Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu (independent susținută de AUR) sunt aproape la egalitate în preferințele alegătorilor, în timp ce Ciprian Ciucu se află imediat în urma lor, la circa un punct și jumătate distanță. În aceeași cercetare, Gheorghe figura cu valori între 1% și 3%.

Vlad Gheorghe a devenit cunoscut la nivel european în mandatul 2019–2024, când a preluat un loc în Parlamentul European de pe listele USR PLUS. A ajuns acolo după ce Clotilde Armand a renunțat la postul de europarlamentar pentru a prelua Primăria Sectorului 1.

În 2024, el s-a despărțit de USR după un conflict intern și a încercat să își reconfirme mandatul la Bruxelles candidând ca independent, însă nu a reușit să obțină voturile necesare.

Intrarea sa în cursa pentru funcția de primar general a fost anticipată încă din perioada în care apărea în spațiul public alături de Nicușor Dan, atât în campanie, cât și după câștigarea mandatului acestuia.

Proximitatea față de actualul primar și profilul său de fost europarlamentar au alimentat mult timp speculațiile despre o eventuală candidatură la nivelul Capitalei, în contextul tensiunilor și repoziționărilor din zona dreptei politice.

Decizia de a renunța acum și de a-l sprijini pe Ciucu vine pe fondul temerilor că fragmentarea candidaților din zona dreaptă ar putea avantaja competitorii susținuți de marile partide. Chiar dacă își va anunța retragerea, numele lui Vlad Gheorghe va rămâne pe buletinul de vot la scrutinul de duminică.

Gheorghe nu este singurul care renunță înaintea finalului campaniei. Makavelli, un alt candidat intrat inițial în competiția pentru Primăria Generală, a făcut un pas similar, declarând că o susține pe Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR.