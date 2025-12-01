Un sondaj CURS îl dă pe Călin Georgescu pe primul loc la încredere în București

Călin Georgescu se impune tot mai mult ca o figură publică de încredere, iar popularitatea sa crește vizibil inclusiv în rândul bucureștenilor, arată cel mai recent sondaj CURS privind încrederea în politicieni.

Conform sondajului realizat de CURS în septembrie 2025, Georgescu ocupa prima poziție la nivel național, fiind considerat politicianul în care românii au cea mai mare încredere, cu un procent de 40%. Pe locul doi s-a clasat George Simion, cu 38%, iar pe locul trei se afla președintele României, Nicușor Dan, cu 34%.

Fenomenul Georgescu nu mai este doar național, ci începe să câștige teren și în București, potrivit sondajului CURS, unde actualul primar era considerat până de curând un „hegemon” al politicii locale. Sondajele indică o scădere a încrederii în primarul general, în timp ce Călin Georgescu urcă constant, apropiindu-se periculos de poziția de lider în Capitală.

Potrivit cercetării realizate de Agenția de Rating Politic între 19 și 25 noiembrie 2025, în București, primarul în funcție mai beneficiază de 40,7% încredere, în timp ce Călin Georgescu, candidatul declarat neeligibil de CCR, obține 36,9%.

Pe următoarele poziții se situează Ciprian Ciucu – 36,6%, Daniel Băluță – 30,3%, Ilie Bolojan – 29,5%, George Simion – 26,6%, Cătălin Drulă – 25,4% și Anca Alexandrescu – 22,6%. Aceștia, cu excepția premierului, candidează la Primăria Capitalei.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.155 de interviuri, iar marja de eroare la nivelul întregului eșantion este de 2,9%. Datele sugerează că, în prag de alegeri locale, electoratul bucureștean începe să fie receptiv la mesajele și prezența publică a lui Georgescu, ceea ce ar putea influența semnificativ competiția politică din Capitală.

În timp ce unii politicieni cunosc fluctuații în popularitate, ascensiunea fostului candidat la prezidențiale marchează un interes tot mai mare al publicului pentru liderii percepuți ca suveraniști și independenți, iar tendințele din sondaje indică o dinamică care ar putea modifica peisajul politic local în următoarele luni.