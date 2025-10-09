O nouă taxă pentru șoferi, propusă în Capitală

Primăria Capitalei intenționează să introducă o taxă de circulație pentru șoferii care conduc autovehicule înmatriculate în alte județe decât București sau Ilfov. „Sigur, nu este o măsură care va reduce la nivelul dorit traficul, dar am în vedere mai multe măsuri care să ajute acest lucru”, a spus consilierul general Cristian Popescu (PSD), la un post TV.

Cristian Popescu a declarat, la Antena 3 CNN, că taxa ar urma să se aplice mai multor categorii de șoferi: celor care doar traversează Capitala, celor care vin ocazional pentru diferite activități și bucureștenilor care își înmatriculează mașinile în alte județe pentru a plăti asigurări mai mici.

„Sunt două lucruri. O dată este principiul introducerii unei taxe și cuantumul acesteia. Acolo sunt niște propuneri făcute de mine. Ele pot să fie modificate în discuția din Consiliu. Dacă se agreează acest principiu al taxei pentru intrarea în București”, a spus acesta, la Antena 3 CNN.

Potrivit consilierului, datele publice arată că în București circulă zilnic aproximativ 1,4 milioane de mașini, iar aproape 35% dintre acestea au numere din alte județe decât București și Ilfov.

„Aici vorbim de mai multe categorii de persoane: Sunt persoane care trec prin București și aici cred că numărul acestora va scădea, pentru că avem cât de cât o parte din Autostrada A0 avem și centura la 4 benzi, deci nu mai e nevoie să treci prin București cum era nevoie acum ceva timp”, a mai spus Popescu.

Potrivit acestuia, măsura ar avea scopul de a încuraja folosirea parcărilor de tip park & ride și a transportului public, pentru a reduce aglomerația din trafic. O altă categorie vizată este cea a persoanelor care locuiesc în București, dar nu au mașinile înmatriculate în Capitală.

„Sunt cei care locuiesc în București, nu au mașina trecută pe București din diverse motive, pentru că unul dintre motive este că asigurările sunt mai ieftine atunci când nu ai număr de București sau de Ilfov. Dintr-un motiv de calcul al asigurării, ei preferă să-și țină mașinile în altă parte pentru a plăti mai puțin, pentru că în București e o rată mai mare de daune și atunci aceste daune se împart la numărul celor la numărul celor care au mașină înmatriculată în București”, a mai spus acesta.

El a adăugat: „Toate aceste lucruri vor scădea din traficul din București. Sigur, nu este o măsură care va reduce la nivelul dorit traficul, dar am în vedere mai multe măsuri care să ajute acest lucru”.

Taxă de circulație în București pentru șoferii din alte orașe ale țării:

1 zi - 3,5 euro;

7 zile - 6 euro;

30 de zile - 9,5 euro;

12 luni - 50 de euro.

Proiectul urmează să fie votat în Consiliul General.