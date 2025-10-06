Un gigant auto anunță concedieri masive. 3.000 de angajați vor fi disponibilizați

Producătorul auto Renault intenționează să reducă aproximativ 3.000 de locuri de muncă la nivel global, printr-un program de plecări voluntare care vizează în principal posturile din departamentele-suport, a relatat publicația franceză L’Informe, citată de Reuters.

Potrivit sursei citate, măsura este inclusă într-un plan amplu de reducere a costurilor, denumit „Arrow”, care urmărește diminuarea cu 15% a personalului din departamentele de resurse umane, finanțe și marketing.

Cele mai multe plecări ar urma să se producă la sediul central din Boulogne-Billancourt, lângă Paris, dar și în alte filiale ale companiei din străinătate. O sursă apropiată grupului a declarat pentru L’Informe că „decizia finală ar putea fi luată până la sfârșitul anului”.

Contactați de Reuters, reprezentanții Renault au confirmat că se evaluează măsuri pentru optimizarea costurilor, însă au subliniat că „niciun număr nu a fost stabilit” până în prezent.

„Având în vedere incertitudinile de pe piaţa auto şi mediul extrem de competitiv, confirmăm că explorăm modalităţi de simplificare a operaţiunilor, de accelerare a execuţiei şi de optimizare a costurilor fixe”, a precizat un purtător de cuvânt al constructorului francez.

La finalul lui 2024, Renault avea un total de 98.636 de angajați la nivel mondial, dintre care 1.575 lucrau în România. Compania a raportat în luna iulie o pierdere netă de 11,2 miliarde de euro pentru prima jumătate a anului, sumă din care 9,3 miliarde provin din deprecierea participației la Nissan, partenerul său japonez.

Dacă se exclud aceste ajustări contabile, profitul net a fost de doar 461 milioane de euro, de peste trei ori mai mic comparativ cu perioada similară din anul precedent. Scăderea este pusă pe seama contracției pieței vehiculelor utilitare, a costurilor ridicate generate de tranziția către mobilitatea electrică și a presiunii tot mai mari exercitate de competiția globală.

Noul CEO, François Provost, numit în funcție în iulie după plecarea lui Luca de Meo la grupul Kering (deținătorul Gucci), se confruntă cu o misiune dificilă: „restabilirea marjelor de profit, recâștigarea ratingului de credit investment grade și găsirea unor soluții pentru a contracara impactul tarifelor americane și al concurenței acerbe venite din China”.

Automobile Dacia SA, parte a grupului Renault, a inițiat o nouă campanie de plecări voluntare adresată angajaților din mai multe departamente ale companiei. Programul este menit să ofere posibilitatea salariaților care doresc să-și schimbe direcția profesională să o facă în condiții financiare avantajoase, prin încetarea contractului de muncă de comun acord și acordarea unei compensații bănești.

Conform documentelor interne, valoarea despăgubirii acordate depinde de vechimea angajatului în cadrul Grupului Renault România. Cei cu o experiență de până la doi ani vor primi 24.000 de lei, iar sumele cresc progresiv, până la maximum 200.000 de lei pentru salariații cu peste 16 ani vechime — echivalentul a aproape 40.000 de euro. Compania a precizat că aceste măsuri vin în contextul automatizărilor, digitalizării și reorganizării activităților.

Pe lângă primele de plecare, Dacia a introdus și bonusuri suplimentare pentru persoanele afectate de boli profesionale, accidente de muncă sau care dețin recomandări medicale pentru schimbarea locului de muncă. Plata compensațiilor se va face odată cu salariile aferente lunii iunie, iar programul se adresează în special celor din zonele unde se reduc activitățile sau se finalizează proiecte.

Compania a subliniat că își rezervă dreptul de a respinge anumite cereri, în funcție de necesitățile de organizare și de continuitatea operațiunilor. Aceasta nu este prima campanie de plecări voluntare lansată de Dacia — producătorul de la Mioveni a mai aplicat astfel de programe și în anii anteriori, în special în perioadele de optimizare a proceselor de producție și automatizare a fluxurilor interne.

În 2024, aproximativ 600 de angajați ai Dacia au depus cereri pentru a părăsi compania prin programul de plecări voluntare, însă doar jumătate dintre acestea au fost aprobate. Directorul general al Automobile Dacia SA, Mihai Bordeanu — care ocupă și funcțiile de Country Head Renault România și Managing Director Dacia South East Europe — a explicat pentru Profit.ro că decizia finală aparține managementului uzinei. „Nu aprobăm orice cerere de plecare, este la latitudinea șefilor de departamente să aprobe sau nu”, a declarat Mihai Bordeanu, referindu-se la politica adoptată în cadrul campaniei respective.

Potrivit Raportului de activitate al Automobile Dacia, numărul total de angajați nu a scăzut în 2024, ci dimpotrivă, a crescut ușor până la 11.070 de persoane, datorită recrutărilor din domenii ce necesită calificări tehnice — montatori, sudori sau mașiniști pentru echipamente mobile.

Uzina Dacia a înregistrat, în ultimul deceniu, un salt semnificativ în automatizare, ca urmare a lansării modelelor bazate pe platforma CMF-B. Investițiile destinate modernizării producției au depășit 36 de milioane de euro, iar în prezent sunt 550 de roboți industriali activi, care au dus nivelul de robotizare al uzinei la aproximativ 60%.