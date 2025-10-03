Peste 14.000 de posturi de profesori vor fi desființate. Cum este justificată decizia în nota de fundamentare a hotărârii

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan intenționează să desființeze peste 14.000 de posturi de profesori, potrivit proiectului de hotărâre publicat joi, 2 octombrie, de Ministerul Educației și Cercetării.

Proiectul de Hotărâre de Guvern publicat pe 2 octombrie prevede reducerea numărului de posturi din învățământul preuniversitar de stat de la 307.900 la 293.852, ceea ce înseamnă eliminarea a 14.048 de locuri.

Ministerul Educației nu a prezentat un document detaliat care să specifice posturile eliminate, categoriile vizate, județele afectate și situația acestora, respectiv dacă erau ocupate sau vacante.

Nota de fundamentare a hotărârii care elimină peste 14.000 de posturi din învățământ se limitează la mențiunea vagă că măsurile din Legea 141/2025 „au influențat implicit numărul de posturi”. Ministerul Educației, condus de Daniel David, nu precizează ce tipuri de cadre didactice sunt vizate și nu oferă nicio proiecție privind impactul asupra elevilor.

Daniel David declara pe 5 iunie că are două linii roșii: nu vor exista concedieri și că economiile din reorganizare vor rămâne în educație, însă niciuna dintre aceste promisiuni nu a fost respectată.

Pe 7 iulie, în ziua adoptării Legii 141/2025, care a introdus primele măsuri de austeritate cu accent pe educație, ministrul publica pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării un mesaj în care afirma că nimeni nu va rămâne fără loc de muncă.

„Creșterea normei didactice săptămânale cu 2 ore se va face din ore libere – avem peste 30.000 de norme didactice în sistem care nu sunt prinse în regim de titularizare/viabilitate/continuitate –, așa că nu se vor opri contracte de muncă în derulare. Nimeni nu își va pierde locul de muncă și vom trata fiecare situație specifică în interesul cadrului didactic/elevului și al sistemului de educație”, a fost o parte din mesajul său.

Cu toate acestea, două luni mai tarziu, Ministerul propune o Hotărâre de Guvern care reduce aproximativ 14.000 de posturi.

Ministrul Daniel David susținea într-un raport că temerile privind colapsul sistemului sunt „mituri”. Pe 17 septembrie, el afirma că ministerul are nevoie de 2 miliarde de lei la rectificare pentru plata salariilor și burselor, dar invoca deficitul bugetar ca obstacol.

Între timp, Guvernul și-a majorat ținta de deficit de la 7% la 8,4% din PIB, ceea ce a însemnat un plus de 24,5 miliarde de lei disponibili prin împrumut, iar problema invocată anterior a dispărut.

La rectificare, Ministerul Educației a primit 140 de milioane de lei, în timp ce Autoritatea Electorală Permanentă a obținut 169 de milioane de lei pentru decontarea cheltuielilor din campania prezidențială, adică mai mult decât Educația. Totodată, bugetul Cercetării, deja cel mai mic din Uniunea Europeană, a fost redus cu încă 27 de milioane de lei.

În administrația locală, reforma nu a fost nici aplicată, nici cuantificată. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, 1 octombrie, la Guvern, că aceasta trebuia inclusă în pachetul 2 și este deja întârziată cu o lună.

„Nu o să facem un impact înainte de a avea o înțelegere politică”, afirma Nazare.

În ședința de joi, Guvernul Bolojan a discutat doar în primă lectură o ordonanță privind administrația centrală, fără măsuri aplicate sau decizii luate. Pentru administrația locală, Executivul și Ministerul Dezvoltării au creat platforma publică gov.ro/aal, unde pot fi consultate datele pe fiecare localitate privind numărul de locuitori, cheltuielile și variantele de reducere.

Însă, în educație nu există nicio platformă și niciun set de date publice. Nu a fost prezentată o listă a posturilor care vor fi desființate și niciun document de impact. De asemenea, lipsesc explicațiile privind efectele asupra școlilor din mediul rural, consilierii școlari sau educația copiilor cu cerințe speciale, potrivit edupedu.ro.

Guvernul Bolojan a amânat pentru 2026 plata hotărârilor judecătorești câștigate de profesori și alți angajați bugetari, printr-un articol introdus într-o ordonanță de urgență privind locuințele.

Este vorba despre sume restante din tranșe salariale, corecții legale și drepturi obținute în urma unor procese finalizate cu hotărâri definitive și irevocabile.