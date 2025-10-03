Bolojan, despre majorarea taxelor: Degeaba le-am mărit dacă nu le colectăm

Premierul Ilie Bolojan a declarat că taxele au fost mărite „degeaba” dacă banii nu sunt colectați și nu intră în bugetul statului. „Pentru asta e nevoie să avem o disciplină financiară, în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF-ului şi Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală”, a spus acesta, la conferința de presă de la Palatul Victoria.

Bolojan a declarat că există două constante pe care niciun guvern nu le poate evita și care trebuie urmărite: încasarea veniturilor și reducerea cheltuielilor de funcționare. „Doar în felul acesta vom avea nişte bugete echilibrate şi vom putea finanţa investiţiile pentru a crea condiţii de dezvoltare”, a mai adăugat acesta.

În acest context, premierul a afirmat că este esențial ca taxele și impozitele să fie în continuare încasate, subliniind că majorările nu au niciun efect dacă banii nu sunt colectați și nu ajung în bugetul statului.

El a subliniat că reforma administrației publice, atât la nivel local, cât și central, reprezintă o urgență.

„Pentru că, în afară de a fi mai în serviciul cetăţenilor, de a oferi servicii mai bune, ea trebuie să fie mai eficientă pentru că nu mai putem suporta costurile pe care astăzi le achităm lună de lună. Deci o reducere de cheltuieli, un calcul corect al posturilor care acolo unde există un surplus să rezulte reducerea acestor posturi este o necesitate”, a mai spus acesta.

Potrivit acestuia, pentru a avea administrații „responsabile”, sumele repartizate sub formă de transferuri trebuie să fie direct proporționale cu gradul de încasare al impozitelor locale, astfel încât administrațiile să nu depindă doar de banii statului fără a face nimic.

El a arătat că prin comasarea autorităților, agențiilor și serviciilor deconcentrate, precum cele din Ministerul Agriculturii, s-ar reduce numărul de posturi de conducere.

„Gândiţi-vă câte servicii în fiecare judeţ are doar Ministerul Agriculturii, care ar putea să fuzioneze într-o structură mult mai mică, ar însemna economii importante, ar însemna mult mai puţine posturi de conducere şi cu siguranţă mai puţine drumuri pentru cei care trebuie să ajungă la aceste servicii”, a mai adăugat premierul.