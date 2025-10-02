Rectificarea bugetară aduce bani pentru pensii. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor a anunțat, miercuri seară, că Guvernul a aprobat rectificarea bugetară prin care se alocă fonduri suplimentare pentru pensii. Proiectul de OUG a fost adoptat pentru a asigura plata integrală a pensiilor până la finalul anului. „Un moment foarte important, așteptat, discutat. Rectificarea bugetară aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat, în sensul în care am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credite”, a precizat Alexandru Nazare.

Guvernul a decis suplimentarea fondurilor destinate Ministerului Muncii cu 5,52 miliarde de lei, în cadrul rectificării bugetare, pentru a asigura continuitatea plății pensiilor. Autoritățile susțin că măsura are ca scop protejarea veniturilor vârstnicilor și evitarea oricăror întârzieri în plățile lunare, în contextul presiunilor tot mai mari asupra bugetului de stat.

Cea mai consistentă alocare bugetară a mers însă către Ministerul Finanțelor, care a primit 20 de miliarde de lei. Din această sumă, 12,1 miliarde vor acoperi dobânzile aferente datoriei publice, iar restul vor fi direcționați către investiții prin Ministerul Dezvoltării și Ministerul Agriculturii, două domenii considerate prioritare pentru stabilitatea economică.

Alexandru Nazare a precizat că păstrarea deficitului bugetar la nivelul de 8,4% din PIB este rezultatul unui compromis necesar, convenit cu partenerii europeni, pentru a proteja investițiile aflate în derulare.

„Ținta de deficit este de 8,4% din PIB. Dacă țina ar fi fost în zona de 8% ar fi trebuit să obținem alte 8 miliarde până la sfârșitul anului ceea ce ar fi pus o presiune foarte mare pe zona de investiții”, a spus Nazare după ședința de Guvern.

Potrivit ministrului Finanțelor, o reducere mai abruptă a deficitului ar fi generat presiuni asupra economiei, prin posibile tăieri de fonduri în domenii esențiale, precum infrastructura și programele de dezvoltare. Rectificarea bugetară adoptată reflectă, în opinia sa, un echilibru între sustenabilitate fiscală și continuarea investițiilor strategice.

Rectificarea bugetară adoptată de Guvern vizează suplimentarea fondurilor pentru ministerele care derulează programe cu impact direct asupra populației și economiei. Ministerul Finanțelor beneficiază de cea mai mare creștere, peste 20 de miliarde de lei, sumă destinată în principal plății dobânzilor și susținerii investițiilor majore.

Ministerul Muncii primește peste 5,5 miliarde de lei pentru acoperirea cheltuielilor sociale, în special plata pensiilor și a beneficiilor pentru categoriile vulnerabile.

În același timp, ministerele Agriculturii, Dezvoltării și Energiei primesc fonduri consistente pentru proiecte finanțate din surse externe și pentru modernizarea infrastructurii strategice. Sumele alocate vor fi utilizate pentru investiții în agricultură, extinderea rețelelor de energie și implementarea programelor regionale.

De asemenea, Ministerul Educației și Autoritatea Electorală Permanentă primesc finanțare suplimentară pentru derularea proiectelor PNRR și pentru organizarea alegerilor prezidențiale din acest an, ceea ce subliniază caracterul mixt — economic și administrativ — al acestei rectificări bugetare.